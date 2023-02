Taco van der Hoorn na vierde plek: “Heb nooit echt aan aanvallen gedacht”

Taco van der Hoorn kon even aan de overwinning ruiken in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar uiteindelijk bleek Tiesj Benoot te sterk. Net als vorig jaar maakte de Nederlander deel uit van de vroege vlucht in Kuurne, waardoor hij kon aanpikken in de groep die uiteindelijk voor de overwinning streed, waar Van der Hoorn genoegen moest nemen met de vierde plek. “Ik had hetzelfde plan als vorig jaar”, zei hij.

“Proberen om mee te zitten, de heuvelzone overleven, aanpikken bij de sterksten en dan een finale rijden. Maar het peloton kwam wel heel snel terug. We bleven de hele tijd hard doorrijden omdat ik wist dat de koers vroeg zou openbreken”, aldus de rasaanvaller. “Ik wilde zo snel mogelijk een voorsprong pakken, maar het peloton kwam wel heel snel dichterbij.”

De renner van Intermarché-Circus-Wanty kon vervolgens aanhaken bij de groep die vanuit het peloton aan kwam sluiten. “Ik verraste mezelf wel dat ik er op de Mont Saint Laurent bij kon blijven. Ik heb niet meegdraaid tot de Knokteberg om niet gelost te worden. Daarna heb ik volle bak mijn werk gedaan. In de finale was het proberen om te winnen, maar dat was heel lastig met twee man van Jumbo-Visma.”

Lees meer: Jumbo-Visma heerst ook in Kuurne-Brussel-Kuurne: Benoot wint, voor Van Hooydonck

De 29-jarige renner moest uiteindelijk het onderspit delven tegen het tweetal van de Nederlandse formatie. “Ik had zeker rekening gehouden met een sprint. Het was heel lastig. Iedereen was aan elkaar gewaagd. Elk gat werd dicht gereden. Eigenlijk wist je dat je iemand van Jumbo-Visma mee moest hebben, anders reed de ander het dicht. Daardoor wist je eigenlijk wel dat het een sprint ging worden, ik heb ook niet echt nagedacht over een aanval. Benoot ging op het goede moment”, besloot Van der Hoorn.