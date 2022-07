Taco van der Hoorn loert op vlucht: “Ook focus om Louis Meintjes te loodsen”

Taco van der Hoorn is vroeg in de negentiende etappe van de Tour de France meegeschoven in de vlucht van de dag. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert liet voor de rit naar Cahors al weten daarop te azen. “Ik ga attent zijn, maar het belangrijke is om Louis Meintjes op de zesde plaats naar Parijs te loodsen”, zei hij voor de start tegen de NOS.

“Het is vlak vandaag”, lacht Van der Hoorn, want dat betekent dat hij kansen ziet om een massasprint te voorkomen. “Ik ga het proberen en attent zijn voor de vlucht. Maar het belangrijkste is om Louis Meintjes op de zesde plaats naar Parijs te loodsen. Dat is de focus. Ik ga van voren zitten en dan kijken wat er gebeurt. Met een goede groep mag ik mee. Het kan ook zijn dat het hectisch wordt. Als ik dan vooruit ben, kan ik me altijd terug laten zakken als het nodig is.”

Want de wind zorgt voor een waaieralarm op weg naar Cahors. “Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet hoeveel ploegen er zin in hebben om waaiers te trekken, maar ik denk dat het er een paar zijn. En in de finale gaat het wel hectisch zijn”, verwacht Van der Hoorn, die woensdag klaagde over buikproblemen. “Ik voelde me gisteren wel goed. Ik ben zonder problemen de etappe doorgekomen. Ik kon eten, energie binnen krijgen en heb nooit echt in de problemen gehad.”