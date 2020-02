Taco van der Hoorn: “Het plan was om mee te zitten” donderdag 20 februari 2020 om 19:11

Taco van der Hoorn maakte vandaag deel uit van de vroege vlucht in de Ruta del Sol. De 26-jarige renner van Jumbo-Visma werd op de laatste klim van de dag ingerekend, maar spreekt op de ploegsite van een goede poging. “Voor mij was het deze week ook de enige kans om het als niet klimmer te proberen.”

Van der Hoorn hoopte samen met Alexis Gougeard, Juan Felipe Osorio, Jérôme Cousin en Matthew Holmes uit de greep te blijven van het peloton, maar de koplopers bleken niet sterk genoeg om voor de ritzege te strijden. “Het plan was om mee te zitten in de ontsnapping vandaag. Daar waren Bert-Jan Lindeman, Paul Martens, Lennard Hofstede en ik voor aangewezen.”

“Uiteindelijk zat ik mee. Het was een mooi groepje met stuk voor stuk sterke mannen. Er stond veel tegenwind, waardoor het nog best een lange dag was. Ik heb geprobeerd om gedoseerd te rijden om zo nog wat over te houden voor de finale. Ik probeerde de etappe te winnen. Ik bleef uiteindelijk het langst over en voelde me heel sterk.”

“Alleen kwamen ze vanachter wel heel snel terug. Het was een goede poging”, aldus Van der Hoorn. Chris Harper en Antwan Tolhoek – de twee klassementsrenners van Jumbo-Visma – wisten hun positie in het klassement vast te houden. Morgen trekken de renners over meerdere cols naar Ubeda.