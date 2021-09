Taco van der Hoorn en Boy van Poppel verlengen bij Intermarché-Wanty-Gobert

Taco van der Hoorn (27) en Boy van Poppel (33) hebben hun contract bij Intermarché-Wanty-Gobert opengebroken en verlengd. De uiterst succesvolle Van der Hoorn tekent een contract voor drie extra seizoenen, waardoor hij tot eind 2024 vastligt, terwijl de oudste Van Poppel voor een jaar bijtekent.

Het jaar van Van der Hoorn kan al niet meer stuk. Hij leek het na zijn exit bij Jumbo-Visma te moeten doen met een contract bij het continentale BEAT Cycling, maar Intermarché-Wanty-Gobert haalde hem alsnog naar de WorldTour. Bij de Belgische ploeg stuntte hij met ritwinst in de Giro d’Italia en woensdag won hij een rit in de Benelux Tour, ook onderdeel van de WT-kalender.

Van der Hoorn: “Ik ben zo gelukkig”

“Ik ben zo gelukkig dat ik dit nieuws van de daken wil schreeuwen”, reageert Van der Hoorn op zijn contractverlenging. “Het is zo fijn om na alle onzekerheid van vorig jaar de komende seizoenen in alle sereniteit te kunnen werken. Deze contractverlenging was van mijn kant uit heel logisch. Ik heb het enorm naar mijn zin in de ploeg vanwege de uitstekende sfeer, het programma dat voor mij opgesteld wordt en de rol die ik binnen het team heb.”

Voor de hardrijder is Intermarché-Wanty-Gobert de ideale ploeg, zegt hij. “Voor mijn ploegmaten werken is deel van mijn DNA en daarnaast krijg ik regelmatig de kans om in de aanval te gaan of mijn eigen kaart te trekken. Na een korte tijd voel ik me hier helemaal thuis, ik zou Intermarché-Wanty-Gobert voor geen enkel ander team willen inruilen. De euforie die mijn ritoverwinning in de Ronde van Italië binnen het volledige team teweegbracht staat in mijn geheugen gegrift.”

Van Poppel in dienst van Kristoff

Boy van Poppel reed de afgelopen twee jaar samen met zijn jongere broer Danny, maar die vertrekt naar BORA-hansgrohe om lead-out te worden van Sam Bennett. Daarvoor kwam Boy uit voor UnitedHealthcare, Vacansoleil-DCM, Trek-Segafredo en Roompot-Charles. Komend jaar wordt hij een van de sterke mannen in dienst van de nieuwe kopman Alexander Kristoff.

“Het team prikkelt me op verschillende vlakken, heeft me geholpen om op mijn 33e mijn beste niveau ooit te behalen en bovenal, het voelde net aan als thuiskomen toen ik in januari vorig jaar de overstap maakte. Het werkt enorm motiverend om in een groeiend team de rol van ploegkapitein toegewezen te krijgen. Het beste uit jonge sprinters halen door mijn kennis en ervaring met hen te delen is een dankbare missie. Ik kan ook niet wachten op de uitdaging om een rol aan de zijde van Alexander Kristoff te vervullen”, geeft Van Poppel aan.

‘Taco correspondeert met onze offensieve koersstijl’

Ploegbaas Jean-François Bourlart zegt gelukkig te zijn met de contractverlenging van beide Nederlanders. “Taco heeft getoond dat hij een ware specialist is van ontsnappingen een succesverhaal te maken. Hij correspondeert volledig met de offensieve koersstijl van ons team en zal ons, ik ben ervan overtuigd, nog vele emoties laten beleven. Boy Van Poppel is een trouwe ploegmaat en een cruciaal element in de sprinttrein. In die zin zijn we dus gelukkig dat we hem nog een jaar extra in ons effectief hebben. Hij zal een belangrijke pion zijn om Alexander Kristoff en onze andere sprinters, hopelijk, naar verschillende successen te leiden”, aldus Bourlart.