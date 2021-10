Sylvan Adams heeft nog één plaats over in zijn Israel Start-Up Nation-selectie

Israel Start-Up Nation is de voorbije weken druk bezig geweest om zich te versterken voor komend seizoen en de ploeg houdt nog één plaatsje over mocht er zich nog een buitenkansje aandienen. Dat laat ploegeigenaar Sylvan Adams weten in gesprek met Velonews.

Met Giacomo Nizzolo, Jakob Fuglsang, Hugo Houle en Corbin Strong zijn er al vier nieuwkomers gepresenteerd. Daartegenover staat het vertrek van Daniel Martin en André Greipel (gestopt), Davide Cimolai, Hugo Hofstetter en Alexis Renard. Israel Start-Up Nation heeft voorlopig dertig renners onder contract staan voor komend seizoen, maar daar kan er in theorie nog eentje bijkomen.

“We beschikken nu over een selectie van dertig renners, maar er is nog ruimte voor één aanwinst. Dat wil echter niet zeggen dat we nog een renner zullen aantrekken. We voelen geen druk om nog iets te doen op de transfermarkt, maar als we nog ergens goede zaken kunnen doen… We houden nog een plaatsje vrij.”

Gesprekken met Premier Tech

Adams is achter de schermen niet alleen bezig met zijn selectie voor komend seizoen. Ook de zoektocht naar een eventuele nieuwe sponsor is nog niet ten einde. De teambaas geeft toe dat er gesprekken zijn gevoerd met de mensen achter Premier Tech, een fabrikant van verpakkingsapparatuur en tot voor kort nog verbonden aan de Astana-ploeg. Adams: “Premier Tech heeft met meerdere ploegen gesproken, waaronder Israel Start-Up Nation.”

“Dat is ook niet zo gek, aangezien ik Jean Bélanger (de CEO van Premier Tech) goed ken. Er zijn discussies gevoerd, maar hij neemt de tijd om de knoop door te hakken. Ze hebben nog geen beslissing genomen voor 2022 en we geven ze ook de tijd om de juiste keuze te maken”, aldus Adams, die niet van plan is om het achterste van zijn tong te laten zien.