Sweeck ziet plannetje slagen in Leuven: “Wilde in de slotfase minder risico nemen”

Laurens Sweeck zag zaterdag een goede cross beloond worden met de overwinning. Al vroeg nam de Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal het heft in handen en dat had een reden. Met het oog op de Wereldbeker-cross in Tabor wilde hij op safe rijden in de slotfase.

“Ik wilde in de eerste helft van de wedstrijd het verschil maken, waardoor ik het op het einde wat rustiger aan kon doen. Ik ben blij dat dat is gelukt, al ben ik niet echt stilgevallen”, doet hij zijn verhaal na de wedstrijd. “Ik kon gewoon mijn tempo blijven rijden, waardoor ik in de slotfase wat minder risico hoefde te nemen.”

Of de strategie hem in Tabor wat gaat opleveren? “Wat er morgen bij komt, zien we dan wel. Ik ben blij dat de overwinning binnen is. De focus lag echt op vandaag.”