Sweeck loopt uit op Iserbyt in de Wereldbeker: “Maar Vanthourenhout komt dichterbij”

Laurens Sweeck eindigde zaterdag als vierde in de Wereldbeker Val di Sole. In het regelmatigheidsklassement liep hij daarmee uit op Eli Iserbyt, die op moest geven met een valpartij. De winnaar van de Italiaanse sneeuwcross, Michael Vanthourenhout, sluipt echter dichterbij. Met nog vier crossen te gaan, is er nog veel mogelijk, ziet ook Sweeck.

“Er komen nog veel wedstrijden”, zei de crosser van Crelan-Fristads in het flashinterview na afloop. “Michael komt dichterbij. Elke zondag moet ik er staan om de trui te verdedigen. Hopelijk kan ik hem uiteindelijk winnen.” Momenteel heeft Sweeck 288 punten. Dat is er 23 meer dan Vanthourenhout (265), terwijl Iserbyt (149) tegen een achterstand van 39 punten aankijkt.

Laatstgenoemde ging dus tegen hard tegen de grond, waarna hij de wedstrijd moest verlaten. “Ik ben blij dat ik niet gevallen ben”, zei Sweeck, die benadrukt hoe glad het was op het parcours. “Het was nog iets anders dan skiën, het was echt schaatsen op het ijs. Het was heel glad, dus ik ben blij dat ik niet gevallen ben.”

In de finale ging Sweeck nog op jacht naar Kevin Kuhn, die op de derde plek in de wedstrijd reed, maar de Zwitser hield uiteindelijk stand. Toch was Sweeck tevreden. “Voor mij was de leiderstrui belangrijk. Michael deed het heel goed. Ik was dicht bij de tweede plaats. Uiteindelijk werd ik vierde, maar ik ben er blij mee.”