Sven Vanthourenhout trots: “Snel duidelijk dat Evenepoel superbenen had vandaag”

De wereldtitel van Remco Evenepoel zorgt voor veel blije gezichten in het Belgische kamp en zo ook bij bondscoach Sven Vanthourenhout. “Ik ben zeer trots op het hele team”, vertelt hij aan Sporza. “De laatste veertien dagen hebben we hier naartoe gewerkt en als het zo succesvol wordt afgerond, dan is dat genieten.”

“Het is makkelijk gezegd, maar dit is wat we gepland hadden. Dit scenario hadden we voor ogen met Remco. Als we het zo kunnen afwerken, dat is fantastisch”, aldus Vanthourenhout, die in de voorfinale snel doorhad dat Evenepoel in de juiste ontsnapping zat. “Daar waren ook Quinten Hermans en Stan Dewulf bij. We hadden ook nog Pieter Serry daarvoor rijden. Toen ik de namen van die groep zag, vond ik wel dat andere landen een risico namen door hem die vrijheid te geven.”

“Vanaf dan was het gokken dat hij zijn goede benen hield en had ik er veel vertrouwen in”, zegt de bondscoach. Dat Evenepoel al had aangegeven dat hij in topvorm was, geeft Vanthourenhout mee. “Ik was op de hoogte. Ik zag het al, ook in de tijdrit. Hij reed een sterke tijdrit. Zijn cijfers liegen niet, die waren echt heel goed. De groep kreeg alles wat ze nodig hadden. Rust, een goede voorbereiding… Iedereen was klaar. Het was heel snel duidelijk dat Remco echt wel superbenen had vandaag.”

Wereldteam

In de laatste twee lokale rondes in Wollongong hield Vanthourenhout al geen rekening meer met de favorieten in het peloton, waar ook Wout van Aert reed. “We waren alleen nog bezig met mannen als Lutsenko. Maar Remco maakte daar korte metten mee. Snel werd toen duidelijk dat we voor de overwinning reden”, blikt hij terug.

“Het doet heel veel deugd. Dit wordt met succes afgerond, maar ik ben ook realistisch dat het niet elk jaar zo is. Dit is een pluim naar heel de ploeg, op en naast de fiets. Ik ben ervan overtuigd dat we met Wout en Remco, en de mannen aan hun zijde, echt een wereldteam hebben”, aldus Vanthourenhout.