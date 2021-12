Sven Vanthourenhout: “Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert zullen we vooraan zien op het WK”

Volgens de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout zijn de bekende namen van de voorbije WK’s en de klassiekers ook favoriet voor het wereldkampioenschap van komend jaar in Australië. “We zullen de gekende namen vooraan zien: Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Wout van Aert”, voorspelt hij in gesprek met Sporza.

Vanthourenhout had ondertussen al wat voorwerk gedaan voor het WK in Wollongong. “De eerste strook loopt langs de kust, maar voor waaiers vrees ik niet. Het is maar zo’n veertig kilometer, dat is vrij kort. Die eerste veertig kilometers zullen niet doorslaggevend zijn op een wedstrijd van 275 kilometer”, verwacht hij. Daarna komen de renners op de lange lokale ronde over de Mount Keira, een klim van 8,7 kilometer aan gemiddeld 5% met uitschieters naar 11 tot 15%. “Het zal van het wedstrijdverloop afhangen om het gevaar van die klim te kunnen inschatten.”

“Op dat vlak heeft het voorbije WK in Leuven ons veel bijgeleerd,” vertelt Vanthourenhout verder, “waar de koers al na zestig kilometer openbrak op de Smeysberg. Nu zou dat opnieuw kunnen gebeuren, maar ik verwacht dat de eerste 150 kilometer meer gesloten zal zijn.”

Alaphilippe-helling

De beslissing zal wellicht vallen op de korte lokale ronde door en rond Wollongong, met daarin de beklimming van Mount Pleasant (1,1 km aan 7,7%). “Een echte Alaphilippe-helling”, volgens de bondscoach. “De echte puncheurs vinden daar een klim naar hun hart, met ook een korte steile strook tot 14%. We zullen de gekende namen vooraan zien zoals op de voorbije WK’s en in de klassiekers: Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert. Qua hoogtemeters, het zullen er zo’n 4600 zijn, leunt het parcours aan bij Luik-Bastenaken-Luik of de wegrit in Tokio.”

“Maar voor de namen die ik noemde hoeft dat helemaal geen probleem te zijn.” Vanthourenhout denkt niet dat het warme weer waar Australië om bekend staat, een hoofdrol gaat spelen. “In september is het er vrij normaal, niet extreem warm of koud. Op dat vlak zullen er geen problemen of verrassingen zijn. De verplaatsing wordt wel belangrijk, door het grote uurverschil.”