zondag 4 februari 2024 om 16:35

Sven Nys zag nog nooit zo’n saai WK veldrijden: “Maar dat was te voorspellen”

Video De WK veldrijden in Tábor zitten er weer op. Sven Nys zag nog nooit zo’n saaie mondiale titelstrijd in de cross, zei hij voor de camera van WielerFlits. Maar voor hem kwam dat niet onverwacht.

“Dit was te voorspellen”, aldus Nys. “Dat is het weer. Als je hier vandaag en gisteren snelle omstandigheden hebt, ga je sprints krijgen, ga je battles krijgen, tactische steekspellen. Het weer heeft bepaald dat daar geen sprake van was. Je krijgt gewoon een koers waar het op vermogen aankomt en de verschillen groot zijn.”

Baloise Trek Lions

Nys ging ook nog in op de prestaties van zijn eigen renners van Baloise Trek Lions. Terwijl Pim Ronhaar vierde werd, eindigde Joris Nieuwenhuis als tweede. Was de uitslag van Nieuwenhuis het gedroomde resultaat? “Ja, dit was het maximaal haalbare. We doen dat bij de elite vrouwen (Lucinda Brand werd gisteren tweede achter Fem van Empel, red.) en de elite mannen. Dat is fantastisch. Ik denk dat ze allemaal op de afspraak waren. En op dit parcours was Joris Nieuwenhuis de uitgesproken man, en dat is ook gebleken.”

Lars van der Haar was ook op weg naar een top-vijfklassering, maar hij kreeg af te rekenen met een kettingbreuk. “Wat er juist gebeurd is, weet ik niet. Maar het is wel jammer. Ze misten ook allemaal hun start, Thibau miste zijn start ook. Als je dan een gat moet dichtrijden, kom je dat op het laatst tekort. Ik vond dat ook Thibau een heel goede koers reed. Hij was denk ik in staat om zesde of zevende te worden, maar die eerste rondes hebben teveel krachten gekost.”