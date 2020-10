Sven Nys vermaakte zich op het WK e-MTB: “Dit is iets voor de toekomst” woensdag 7 oktober 2020 om 18:52

Sven Nys heeft zich geamuseerd tijdens het WK e-mountainbike in Leogang, waarin hij naar de negentiende plaats reed. Aan de streep had hij net geen tien minuten achterstand op de nieuwe wereldkampioen Thomas Pidcock.

Dat het erg leuk was, vertelde tweevoudig wereldkampioen veldrijden Nys (44) na afloop van de wedstrijd. “Ik voelde dat mijn vorm oké was, maar in de afdalingen verloor ik teveel tijd, zeker in de laatste. Het profiel van mijn band was niet agressief genoeg om veel risico te nemen. Ik moest een sectie steeds lopen en dan zie je dat je tien à twintig seconden verliest in een afdaling. Maar het parcours was echt leuk en de fiets voelt zo geweldig aan.”

De Belgische crosslegende constateerde dat hij veel dingen onder controle moest houden. “De batterij, de zadelpen, de versnellingen, de veringen… je moet veel nadenken. Je voelt op een gegeven moment dat als je een afdaling ingaat en je een een beetje mee trapt dat je weer tractie krijgt en dan voel je dat je snel vooruit gaat. Je moet steeds blijven nadenken en gefocust blijven, want een val ligt steeds op de loer.”

Nys nam het in Oostenrijk op tegen verschillende soorten renners. Zo is winnaar Thomas Pidcock actief in de cross en het wegwielrennen en stonden ook renners uit het marathon mountainbiken aan de start. “Het is erg leuk om tegen die renners te rijden. Je vorm kan misschien wat minder zijn, maar als je techniek goed is en de batterij blijft vol, dan kun je ver komen in deze wedstrijd. Ik denk dat dit iets voor de toekomst is. Het helpt ook bij de ontwikkeling van de fietssport.

Thomas Pidcock

Over Pidcock is hij lovend. “Een paar jaar geleden zat hij in mijn ploeg en ik herkende zijn talent meteen. Nu gaat hij naar Ineos. Ik weet niet waar zijn limieten liggen, maar hij kan grote dingen op zowel de weg als de mountainbike laten zien. Hij heeft zijn fiets onder controle, hij heeft de kracht, maar ook de versnelling en zijn gewicht is goed voor iedere discipline. Dus ik weet niet waar zijn limieten liggen, maar hij kan in elke discipline wereldkampioen worden.”

Nys ziet de renners van tegenwoordig moeiteloos van de ene naar de andere fiets overstappen. “Vroeger zag je dat een crosser een crosser bleef. Ik probeerde me een beetje te ontwikkelen toen ik nog wielerprof was door het ook op de weg en de mountainbike te proberen. Maar nu hebben ploegen ook meer interesse om renners naar verschillende disciplines te brengen. Het helpt die disciplines ook om te groeien en helpt de sport in het algemeen.”