Sven Nys: “Thibau zal ook volgend wegseizoen voor Baloise-Trek rijden”

Interview

Kort na zijn Europese titel in Trento werd Thibau Nys al aan Trek-Segafredo gelinkt. Een combinatie zoals Lucinda Brand maakt, leek logisch: bij Baloise-Trek in het veld, bij het WorldTour-team op de weg. Maar dat ziet vader Sven -nog- niet zitten. “Te vroeg om nu al die stap te zetten”, vertelt Nys aan WielerFlits. “Met Trek-Baloise rijden we ook een zomerprogramma waar Thibau sterker van zal worden.”

Thibau Nys kroonde zich in Trento verrassend tot Europees kampioen. Op overtuigende manier zelfs, waardoor hij nu ook voor het WK in Leuven tot het kransje der topfavorieten behoort. “Hij heeft in elk geval op de juiste manier naar het WK toegeleefd”, zag Sven Nys vanop de eerste rij.

“Nee, hij zweeft niet na die triomf in Italië. Al zat hij de eerste dagen wel in een dipje. Je kent dat: eerst de euforie de avond van de wedstrijd, maar ’s anderendaags dan om 5u uit bed moeten om naar huis te reizen, een paar extra interviews, … Voor je het beseft, kamp je met wat slaaptekort. De batterij was even leeg. Maar sinds het voorbije weekend is hij opnieuw monter en fris.”

Afstand geen probleem

Conditioneel staat Nys op punt. “Ik zag hem maandag zijn laatste training afwerken. Een blok van vijf uur, waarvan het laatste uur achter de brommer. Daarna vertrok hij naar het Belgische teamhotel in Mechelen. Laat me zeggen dat hij het qua voorbereiding niet beter had kunnen doen. Maar wat dat vrijdag gaat opleveren, weten we uiteraard niet. Het kan alle kanten op, afhankelijk van de omstandigheden. Hoe leest hij de koers? Neemt hij de juiste beslissingen? Is hij nog fris genoeg in de finale?”

Het WK is 30 kilometer langer dan het EK. “Daar ben ik niet bang voor. Thibau reed de Baloise Belgium Tour en ging zelfs lang mee in de Ardennen-etappe. Ook Dwars door het Hageland was wat dat betreft een goede test. De afstand is zeker geen probleem.”

Over zijn positie binnen het Belgische team wil Nys niet oordelen. “Dat is aan de bondscoach. Maar dat ze met een sterke ploeg starten, is zeker. Arnaud Delie bijvoorbeeld, die is even snel als Thibau denk ik. Florian Vermeersch heeft de Vuelta in de benen. Daar kan je op papier niet tegen op. Anderzijds, op het EK reden er ook echte profs tussen.”

“Het koersverloop zal veel bepalen. Maar als Thibau er in de finale nog bij is, dan heeft hij winstkansen. De laatste vierhonderd meter zijn lastig. Met zijn gewicht en acceleratie (64 kilogram en een piekvermogen van boven de 1.500 watt) is veel mogelijk. Maar er moeten eerst een paar oorlogjes overwonnen worden voor hij daar is. In welke staat duikt hij die laatste rechte lijn in? Stel dan dat een ploegmaat meer reserves heeft, dan moet hij zich opofferen vind ik.”

Alle deuren open

Eén ding staat vast: hoe het WK ook afloopt, Thibau Nys zal ook volgend wegseizoen nog voor Baloise-Trek fietsen. “Een transfer is op korte termijn niet aan de orde”, zegt Sven. “Hij zal een crossseizoen van 30 tot 35 cross afwerken. En ook volgende zomer maakt hij deel uit van de structuur van Baloise-Trek en haar zomerprogramma. Ik vind het te vroeg om hem op zijn 18de al de overstap naar de WorldTour te laten maken. Hij heeft nog een traject af te leggen.”

Ook wedstrijden betwisten met de nationale U23-ploeg is niet onmiddellijk het doel. “Het programma dat we met onze veldrijders betwisten, is goed uitgebalanceerd. De Baloise Belgium Tour, de Ronde van Wallonië, eventueel de Flèche du Sud. Dat zijn ook wedstrijden waarin hij sterker kan worden. Trouwens, Trek-Segafredo is later misschien een optie, maar ook dat is geen zekerheid. We houden alle deuren open. En we kijken in eerste instantie ook intern naar hoe we als team kunnen evolueren.”