Sven Nys over ‘moeizame’ relatie met Sven Vanthourenhout: “Na WK uitpraten”

Sven Nys en Sven Vanthourenhout waren jarenlang de beste vrienden, maar tegenwoordig lijkt er een kink in de kabel te zitten. Zo besloot Vanthourenhout als bondscoach Thibau Nys niet te selecteren voor het WK veldrijden in Oostende. “Na het WK moeten we dit eens uitpraten”, aldus Nys senior.

Vanthourenhout liet eerder in een interview met Het Nieuwblad weten dat de relatie wat is bekoeld. “Is er iets gebroken? Goh… Laten we zeggen dat we van mening verschillen over een aantal zaken. Het verhaal Thibau bijvoorbeeld. Toen ik nog een ploegleider was bij Telenet-Fidea was dat nog een echte ploeg.”

‘Team Thibau’

“Ondanks de concurrentie van Wout van Aert en Mathieu van der Poel stonden we elke week op het podium en wonnen we grote crossen met Toon Aerts, Lars van der Haar en Tom Meeusen op zijn beste niveau. Vandaag blijft van dat sterke blok nauwelijks nog iets over. Sven gaat mij dit kwalijk nemen, maar je ziet Baloise-Trek steeds meer evolueren naar Team Thibau.”

Ik zou niet op die manier te werk gegaan zijn. Idem voor de tv-serie en de individuele sponsors. Ze zullen dat zelf ontkennen, maar er wordt nu mede van thuis uit een enorm verwachtingspatroon gecreëerd. Ik geloof in Thibau, maar hij moet nog alles waarmaken.” Vanthourenhout en Nys komen tegenwoordig niet meer bij elkaar over de vloer. “Ergens vind ik dat wel spijtig, maar er is nog wederzijds respect.”

Geschrokken

Nys is geschrokken van de uitspraken van Vanthourenhout, zo vertelde hij donderdag in Extra Time Cross. “We hebben de voorbije jaren toch ook nog leuke dingen laten zien, met Toon Aerts en Lars van der Haar. En we pakten dit seizoen nog nooit zo veel publiciteit met Lucinda Brand. Ik probeer gewoon, ook zonder Sven, mijn best te doen en dat gebeurt met vallen en opstaan. Net zoals bij hem bij de bond.”

“Ik heb mij toch ook vragen gesteld bij zijn woorden”, aldus Nys. “Ik vond het ook jammer, want we hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Veel mensen denken dat Sven bij de bond zit dankzij mij, terwijl dat absoluut niet het geval is. Misschien wou hij aan de buitenwereld tonen dat hij ook onafhankelijke beslissingen kan nemen. Hij wou daar misschien een punt van maken en daar is Thibau dan het slachtoffer van geworden.”

Volgens Nys senior zijn er helemaal geen spanningen tussen hem en Vanthourenhout. “Maar als alles gaan liggen is na het WK moeten we dat toch eens uitpraten. Dat is nodig, vind ik.”