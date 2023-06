Sven Nys over fietsendiefstal bij Baloise Trek Lions: “Gaat om een groot bedrag”

Baloise Trek Lions moest voorafgaande aan de slotrit noodgedwongen de Baloise Belgium Tour verlaten. Alle fietsen en wielen die de ploeg bij zich had, werden in de nacht van zaterdag op zondag namelijk gestolen. “We zijn een veertiental fietsen kwijt, want alle renners hadden hier twee fietsen ter beschikking”, zegt ploegmanager Sven Nys in gesprek met Sporza.

“Het gaat om een groot bedrag, maar een precies cijfer kan ik er nog niet op plakken”, gaat hij door. “Iedereen in de ploeg was aangedaan en voelt zich verantwoordelijk, ook al kun je hier niks aan doen. En uiteindelijk moet je dit ook wat kunnen plaatsen, want afgelopen week is er in Zwitserland met de dood van Gino Mäder iets veel ergers gebeurd.”

Terwijl boeven het in België gemunt hadden op Baloise Trek Lions, was Euskaltel-Euskadi het slachtoffer van fietsdiefstal in de Ronde van Slovenië. Het komt dus vaker voor. “Ploegen zijn zich bewust van het gevaar en doen er alles aan om diefstallen te voorkomen. Dat dit dan toch weer gebeurt, is zeer frustrerend. Misschien is het wel eens goed om met alle ploegen samen te zitten om die dieven slimmer af te zijn, want dit blijft zich herhalen. We moeten proberen om ons te beschermen en het niet meer te laten gebeuren.”

Nys vertelt dat ploegen vaak al iemand in de vrachtwagen laten slapen om het materiaal te beschermen. “Maar daar treed ik verder niet over in detail. De man die dat bij ons normaal doet, is eerder in deze ronde naar huis moeten gaan, omdat hij ziek was.”

