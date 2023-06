Baloise Trek Lions slachtoffer van fietsdiefstal: ploeg stapt uit Baloise Belgium Tour

Het peloton van de Baloise Belgium Tour gaat verder zonder de renners van Baloise Trek Lions. De Belgische ploeg is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van fietsdiefstal en kan daardoor niet van start gaan in de slotrit. Dat meldt het team op sociale media.

“Afgelopen nacht werden wij het slachtoffer van een diefstal van onze fietsen en wielen”, begint het bericht van Baloise Trek Lions. “Jammer genoeg is het voor ons dus niet mogelijk om vandaag te starten in de laatste rit van de Baloise Belgium Tour. Wij wachten het politieonderzoek af.”

Joris Nieuwenhuis was de bestgeklasseerde renner van Baloise Trek Lions in de Baloise Belgium Tour. De Nederlander stond 31ste, op ruim veertien minuten van leider Mathieu van der Poel. Ook Pim Ronhaar, Lars van der Haar, Daan Mariën, David Haverdings, Ward Huybs en Dietmar Ledegen waren nog in koers voor de ploeg.

Het is niet voor het eerst dat dieven het hebben voorzien op Baloise Trek Lions. In januari, bij de Wereldbeker Benidorm, werd een reservefiets van Shirin van Anrooij gestolen.

