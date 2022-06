Suter verslaat Schmid voor Zwitserse tijdrittitel, Hayter heerst in Groot-Brittannië

In verschillende landen werd vandaag gestreden om de nationale titel in het tijdrijden. In Zwitserland bleek Joel Suter de beste, voor Mauro Schmid en Tom Bohli. Ethan Hayter veroverde in Groot-Brittannië dan weer de titel.

In Zwitserland stond de nationale titelstrijd in het teken van een driestrijd tussen Joel Suter, Mauro Schmid en Tom Bohli. Deze renners streden in Steinmauer, op een parcours van 38 kilometer, voor de overwinning. Suter ging er uiteindelijk met de zege vandoor. De voor Quick-Step Alpha Vinyl uitkomende Schmid gaf een halve minuut toe op de jonge renner van UAE Emirates, Cofidis-renner Bohli verloor bijna twee minuten. Stefan Küng en Stefan Bissegger deden niet mee.

In Groot-Brittannië was Ethan Hayter de absolute topfavoriet en de renner van INEOS Grenadiers wist zijn favorietenstatus ook waar te maken in Dumfries. Na een tijdrit van goed 44 kilometer bleek hij ruim een minuut sneller dan Daniel Bigham, James Shaw finishte op anderhalve minuut. De Hayters waren sowieso goed op dreef: Leo Hayter, de kersverse winnaar van de Giro U23 en het jongere broertje van Ethan, kroonde zich namelijk tot Brits kampioen tijdrijden bij de beloften.

Hartmann en Lowden zegevieren bij de vrouwen

Ook de vrouwen kwamen vandaag in actie in respectievelijk Zwitserland en Groot-Brittannië. In Zwitserland was er succes voor Elena Hartmann, voor Melanie Maurer en Michelle Stark. Joscelin Lowden was dan weer de beste in Groot-Brittannië. De renster van Uno-X werd op het eindpodium geflankeerd door Leah Dixon en Elizabeth Holden.