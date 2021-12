Superprestige Boom eerste van zes veldritten voor Lotte Kopecky

Lotte Kopecky begint dit weekend aan haar veldritseizoen. De 26-jarige renster van Liv Racing, maar vanaf 1 januari 2022 bij SD Worx ploeggenote van Blanka Kata Vas, gaat zaterdag van start in de Telenet Superprestige in Boom.

Kopecky had eerder al aangekondigd een zes- of zevental crossen te rijden deze winter. Aanvankelijk speelde ze met de gedachte om zondag 5 december in Antwerpen te beginnen aan haar crossseizoen, maar die Wereldbeker werd een paar dagen terug plots afgelast. Debuteren doet ze nu een dag vroeger, zaterdag in Boom.

En het zijn er uiteindelijk ook zes geworden. Na Boom volgt een break tot 26 december, wanneer ze de Wereldbeker in Dendermonde rijdt. Daarna volgen nog Heusden-Zolder of Diegem, Hulst, Gullegem en het BK in Middelkerke. Daarna gaat haar focus opnieuw richting het wegseizoen, met Omloop Het Nieuwsblad als eerste doel.

De Belgische leading lady in het wielrennen reed vorig seizoen ook meerdere veldritten en dat is haar goed bevallen. Ze pakte toen onder meer zilver op het BK, achter Sanne Cant. “Het is me inderdaad goed bevallen en ik had het gevoel dat ik daar bij de seizoensstart op de weg ook voordeel uit haalde. Als we goed plannen, kan een uitstapje in het veld geen probleem zijn”, klonk het.

Programma Lotte Kopecky:

4 december 2021: Boom – Telenet Superprestige

26 december 2021: Dendermonde – Wereldbeker

27 of 29 december 2021: Heusden-Zolder of Diegem – Telenet Superprestige

02 januari 2022: Hulst – Wereldbeker

04 januari 2022; Gullegem – losse cross

08 januari 2022: Middelkerke – Belgisch kampioenschap