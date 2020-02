Superieure Eli Iserbyt soleert naar zege in Vestingcross Hulst zondag 16 februari 2020 om 16:12

Eli Iserbyt heeft in Hulst de laatste manche van de Ethias Cross gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed al vroeg in de cross weg van zijn concurrenten en wist vervolgens een lange solo met verve af te ronden. Tom Pidcock eindigde na een mindere start als tweede, Toon Aerts werd derde.

Veel renners hadden ongetwijfeld de ambitie om te winnen in Hulst, aangezien wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert al een punt hebben gezet achter hun veldritseizoen. Het was voor de start uitkijken naar onder meer Iserbyt, Aerts, Pidcock en de winnaar van de Superprestige: Belgisch kampioen Laurens Sweeck.

De renners werden echter weggeblazen door storm ‘Dennis’ en… Eli Iserbyt. De Belg versnelde na ruim een kwartier crossen en reed al snel twintig seconden weg van zijn concurrenten. Tom Meeusen probeerde de voorsprong van Iserbyt zo klein mogelijk te houden, maar de eenzame koploper reed alsmaar verder weg van zijn landgenoot.

Iserbyt op zijn ‘Van der Poels’

Na enkele rondjes crossen zagen we plots Pidcock jagen op Iserbyt. De Britse kampioen was door een slechte start op achtervolgen aangewezen, maar wist op eigen tempo de achtervolgende groep in te rekenen en achter te laten. Pidcock bleek echter niet sterk genoeg om ook nog naar Iserbyt te rijden, die zijn voorsprong wist vast te houden.

Iserbyt wist de laatste rondes zonder problemen af te werken, waardoor hij voldoende tijd had om een zegegebaar te bedenken. Pidcock wist zijn tweede plaats vast te houden, maar eindigde wel op ruime afstand van de winnaar. Toon Aerts wist na een sterk slot nog als derde te finishen, voor zijn Telenet-Baloise-ploeggenoot Lars van der Haar.

Ethias Cross Hulst 2020

Uitslag mannen

Eli Iserbyt

Tom Pidcock

Toon Aerts