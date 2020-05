Superieure Ashleigh Moolman-Pasio klimt naar zege in Zwift Tour for All woensdag 6 mei 2020 om 15:40

Ashleigh Moolman-Pasio heeft de smaak te pakken in de Zwift Tour for All. De Zuid-Afrikaanse van CCC-Liv boekte gisteren haar eerste zege in de rittenkoers en bleek vandaag opnieuw de beste renster. Moolman-Pasio won na een lange solo voor Joscelin Lowden en Ella Harris.

De klimmers waren aan zet in de derde etappe van de Zwift Tour for All, met start en finish in Watopia. De rensters kregen vandaag een pittige lokale ronde voorgeschoteld, met enkele klimmetjes als mogelijke scherprechters en een laatste oplopende kilometer.

De deelneemsters konden zich alvast opmaken voor een ware afvallingsrace, gezien de lengte (ruim zeventig kilometer) en lastigheidsgraad van de etappe. De ritwinnaar van gisteren – Moolman-Pasio – voelde zich als een vis in het water en koos al snel voor een lange solo.

De Zuid-Afrikaanse klimmer reed al snel een mooie voorsprong bijeen en wist het verschil rond de minuut voorsprong te houden. In de achtergrond probeerden verschillende rensters nog in de tegenaanval te gaan, maar niemand bleek opgewassen tegen Moolman-Pasio.

De eenzame leidster kwam met één minuut voorsprong over de finish. Lowden finishte uiteindelijk als tweede, voor Harris, Lauren Stephens en Leah Dixon. Pauliena Rooijakkers, een ploeggenote van Moolman-Pasio bij CCC-Liv, kwam als achtste over de finish.

Zwift Tour for All

Uitslag etappe 3: Watopia-Watopia (72,9 km)

1. Ashleigh Moolman-Pasio (CCC-Liv) in 1u55m52s

2. Joscelin Lowden (Team Drops) op 56s

3. Ella Harris (Canyon-SRAM) z.t.

4. Lauren Stephens (Team Tibco) z.t.

5. Leah Dixons (Team Tibco) z.t.

6. Krista Doebel-Hickok (Rally Cycling Women) op 59s

7. Sarah Gigante (Team Tibco) op 1m09s

8. Pauliena Rooijakkers (CCC-Liv) op 1m17s

9. Omer Shapira (Canyon-SRAM) op 1m21s

10. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) op 1m29s