Sunweb-ploegleider Marc Reef: “Alles lijkt op zijn plek te vallen” donderdag 10 september 2020 om 18:08

Team Sunweb was er al een paar keer dichtbij in de Tour de France, maar vandaag was het ook eindelijk raak voor de Duitse WorldTour-ploeg. Met dank aan Marc Hirschi, die een indrukwekkende solo uit zijn benen wist te schudden naar Sarran. “Het plan is eigenlijk perfect uitgekomen”, zo vertelt Marc Reef na de finish.

De ploegleider van Team Sunweb kijkt met de NOS terug op een succesvolle etappe. “Het plan voor vandaag ontstond in de auto. We wilden vanaf het begin meezitten, maar dat lukte niet. We kwamen wel vrij snel tot de conclusie dat het voor ons vroeg moest gebeuren, om zo de koers open te breken.” Team Sunweb stuurde Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen dan ook vooruit.

Twee stoorzenders

“Cees (Bol, red.) moest zijn ploeggenoten in positie brengen voor de finale en het was vervolgens aan Søren en Tiesj om aan te vallen. We wilden met Marc wachten op een tegenaanval en dat pakte allemaal perfect uit. Verder was Nicolas Roche ook scherp door nog mee te gaan over de laatste klim, waardoor we twee stoorzenders hadden in de tweede groep.”

Hirschi koos op goed dertig kilometer van de finish voor een solo en wist zijn inspanning tot het einde door te trekken. “Je bent nooit zeker tot de streep”, aldus Reef. “Søren en Nicolas zaten in die achtervolgende groep, maar er waren nog meer goede renners mee. Ze bleven bovendien springen, het was dus nog wel peentjes zweten tot de finish.”

Moeilijke periode

Ritwinnaar Hirschi maakte vorig jaar al indruk als neoprof met onder meer een derde plek in de Clásica San Sebastián, maar de Zwitser schittert nu dus ook al op het hoogste niveau. “Het is fantastisch wat Marc allemaal laat zien. Hij blinkt momenteel uit in eendaagse wedstrijden, maar hij heeft nog genoeg tijd om zich te ontwikkelen.”

“We hebben als ploeg een moeilijke periode gehad tot de Tour, maar hier valt alles op zijn plek. We zijn heel lang bezig geweest om alle renners goed te krijgen voor deze ronde. Dat levert nu een superoverwinning op.”