Sunweb-manager Spekenbrink: “We wisten dat we een goed jaar zouden draaien”

De verwachtingen rondom Team Sunweb waren niet hooggespannen, maar de WorldTour-formatie kan terugblikken op een uitstekend wielerseizoen. “Wij wisten dat we een goed jaar zouden draaien”, zo citeert de NOS teambaas Iwan Spekenbrink. “Dat is achteraf makkelijk praten, zou je zeggen. Maar eerlijk is eerlijk: het bewijs is er.”

Team Sunweb moest zichzelf opnieuw uitvinden na het vertrek van sterkhouder en klassementskopman Tom Dumoulin en dat deed de formatie door nog meer in te zetten op de jeugd. Met Marc Hirschi (22), Jai Hindley (24) en Casper Pedersen (24) wist de ploeg meerdere successen te boeken.

Ook midtwintigers als Cees Bol, Wilco Kelderman, Søren Kragh Andersen en Tiesj Benoot waren succesvol in 2020. En dan heeft Team Sunweb ook nog de beschikking over jongelingen als Thymen Arensman (20), Alberto Dainese (22), Mark Donovan (21), Nils Eekhoff (22), Ilan Van Wilder (20) en de 23-jarige Max Kanter.

Tom Dumoulin-lookalike

Spekenbrink besloot uiteindelijk geen vervanger te zoeken voor Dumoulin. “Tom is natuurlijk een geweldig goede wielrenner, maar we wilden juist geen lookalike van Tom vastleggen. Iemand die in dat profiel past, want er zijn niet veel renners die zomaar beter zijn dan Tom op dit moment. Dan werken we liever aan verbetering, omdat dat ons uiteindelijk dichter bij onze grotere doelen brengt.”

Hirschi wist dit jaar uit te groeien tot een absolute wereldtopper. Het begon allemaal met een ritzege en twee podiumplaatsen in de Tour de France, gevolgd door een bronzen medaille op het WK in Imola, winst in de Waalse Pijl en een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik. Hirschi was echter niet de enige Sunweb-renner met succes.

Essentie

Spekenbrink: “Of ik dit verwacht had? Uiteraard zaten er uitschieters bij die wij niet hadden voorzien. Dat je met twee man bij de beste drie van de Giro eindigt, is niet iets wat je direct verwacht. Maar we merkten vorig jaar al dat iedereen weer echt met de essentie bezig was. Mensen gaven elkaar energie. Dan weten wij wel dat er een goed jaar aan gaat komen.”

“En we hebben het vertrouwen dat die trend zich nog wel even zal doorzetten. Er komen ook nog meer talenten aan”, aldus Spekenbrink, die ook nog een keer terugkomt op de voorbije Giro d’Italia. Team Sunweb eindigde met twee renners op het podium, maar na afloop was er veel te doen over de keuze van de ploeg om Hindley niet te laten wachten op Kelderman.

Over Giro-aanpak: “Ik sta nog steeds achter die keuze”

“Ja, ik sta nog steeds achter die keuze. We zouden nu weer hetzelfde doen. Er waren op dat moment nog een aantal bergritten te gaan en we wisten dat Tao Geoghegan Hart eigenlijk net iets sterker was dan Wilco. En dat als Wilco vroegtijdig zou moeten lossen, we Jai in het wiel van Hart moesten houden. Hij zou als een anker werken. Hart zou niet vol gas doorrijden met Jai in het wiel.”

“Je kunt achteraf nooit weten hoe een ander plan zou hebben uitgepakt. Als Wilco die laatste zaterdag superbenen had gehad, had hij een marge kunnen hebben om te winnen. Maar het is gegaan zoals het is gegaan. En van de 176 renners hadden we er wel twee op het podium.”