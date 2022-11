Succes voor Jasper Ockeloen en Tessa Neefjes in MTB Beachrace van Noordwijk

Jasper Ockeloen en Tessa Neefjes hebben zondag de MTB Beachrace van Noordwijk op hun naam geschreven. Ockeloen bleef op het strand van Noordwijk Ronan van Zandbeek en Nederlands strandkampioen Rick van Breda voor, Neefjes bleek bij de vrouwen te sterk voor Eva Buurman en Rozanne Slik.

Voor Ockeloen, die in 2016 en 2017 al eens Europees kampioen was in het strandracen, was het een belangrijke zege. “Eindelijk weer eens een strandoverwinning”, liet hij na afloop weten aan Cyclingonline. “Ik voelde me goed en in het parcours zaten een paar lastige passages. Ik wist dat ik daar wel goed was. Ik had vertrouwen dat ik Ronan (Van Zandbeek, red.) op het technische loopstukje nabij de finish kon hebben.”

De 32-jarige Ockeloen richt zich nu op het komende EK (zondag 11 december) in het Franse Duinkerke. “Ik was aanvankelijk niet zo met het strand bezig omdat ik vrij lang ben doorgegaan met gravelraces. Dus was ik rustig begonnen, maar het was heel fijn te voelen dat de benen nog steeds goed zijn. Ik krijg van de overwinning in Noordwijk natuurlijk wel moraal.”

Sterke periode

Ockeloen trok in Noordwijk de goede lijn door, aangezien hij al kan terugkijken op een uitstekend gravelseizoen. De ervaren Nederlander won onder meer de wereldbekerwedstrijden in het Belgische Houffalize en het Zweedse Halmstad, de Veldslag om Norg, een wedstrijd in de Gravel Locos-serie in het Amerikaanse Bentonville en Bartje 200 in Drenthe.