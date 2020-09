Succes van Pogacar en Roglic zorgt voor toevloed aan jonge Sloveense renners zondag 20 september 2020 om 14:34

Schansspringen en skiën blijven de populairste sporten in Slovenië. Maar het wielrennen maakt dankzij de successen van Tadej Pogačar en Primož Roglič een inhaalbeweging. Volgens Bogdan Fink, teammanager van Adria Mobil, moet de koers niet meer onderdoen voor volley- en basketbal. “Elke dag melden zich jongeren aan.”

“Total madness”, zijn de woorden van Fink als hij het over de impact van de successen van Tadej Pogačar en Primož Roglič in Slovenië heeft. “Iedereen heeft het over de Tour de France en over de koers. Of ik nu naar het tankstation of naar de groentenwinkel ga, het maakt niet uit. De Slovenen hebben dit op de voet gevolgd.”

De prestaties van de beide talenten zorgen voor een boost van jewelste voor de populariteit van de sport. “Bijna dagelijks melden zich jonge renners aan”, zegt hij. “De eerste opstoot merkten we al na de Vuelta van vorig jaar. Hopelijk leidt dit straks ook tot meer sponsoren en geld in de Sloveense wielersport, zodat we kunnen blijven zorgen voor hun ontwikkeling. We zitten nu op het niveau van volley- en basketbal, maar we moeten ook beseffen dat Slovenië een klein landje is. De financiële middelen zijn niet ongelimiteerd.”

Ook Miha Koncilija, jeugdbondscoach en trainer bij de Rog Ljubljana, de club waar Pogačar zijn eerste stappen in het wielrennen zette, voelt hoe de sport in de lift zit. “Ook bij Rog regent het sinds enkele weken aanmeldingen. In Slovenië hebben we in totaal maar zo’n veertig renners, verspreid over de profs en de beloften. Dat daar de beste twee renners van de Tour de France bijhoren, is een unicum.”

Koncilija trok in een nog niet zo ver verleden naar scholen, met als doel jongeren warm te maken voor het wielrennen. Zijn job wordt er de komende weken wellicht iets gemakkelijker op.