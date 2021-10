Stybar blijft bij Deceuninck-Quick-Step: “Ik hoop er mijn carrière ook af te sluiten”

Teambaas Patrick Lefevere liet begin oktober in zijn wekelijkse column voor Het Nieuwsblad al weten dat Zdeněk Štybar ook volgend jaar zal uitkomen voor Deceuninck-Quick-Step, maar nu heeft de Tsjech ook zelf gereageerd. Štybar is vanzelfsprekend erg blij met zijn contractverlenging. “Ik ben de ploeg zo ontzettend dankbaar, ook gezien de situatie waar ik in verkeerde.”

De ervaren Štybar, die in december zijn 36ste verjaardag viert, kende een seizoen met ups en downs. De klassiekerspecialist leek na goede prestaties in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem klaar voor de Ronde van Vlaanderen, maar bij een controle kwam een hartritmestoornis aan het licht. Na een geslaagde ablatie kreeg hij weer toestemming om te fietsen, maar het had allemaal behoorlijk veel impact op Štybar.

“Dit jaar kwam ik sterk terug na mijn knieproblemen in 2020, maar kreeg ik last van hartproblemen. Ik moest echt weer vanaf nul beginnen. Ik mocht na verloop van tijd weer koersen, maar kwam vervolgens ten val in Dwars door het Hageland. Het was lastig om weer terug te komen. In de Vuelta kon ik gelukkig de benodigde stappen zetten richting het WK wielrennen.” Op het WK eindigde Štybar vervolgens keurig als zevende.

Ambitieus

De voormalig winnaar van onder meer Omloop Het Nieuwsblad en de E3 BinckBank Classic hoopt nu een goede winter te draaien om zo met een schone lei te beginnen aan het nieuwe seizoen. Štybar barst, ondanks zijn leeftijd en de interne concurrentie binnen Deceuninck-Quick-Step, nog altijd van de ambitie. “Natuurlijk richt ik me volgend jaar weer op de voorjaarsklassiekers. Ik hoop ook weer aan de start te staan van de Tour de France.”

Štybar staat dus te trappelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen en is ook nog niet van plan om te stoppen. “Ik heb nog geen datum in mijn hoofd. Het schiet af en toe wel eens door je hoofd om te stoppen, maar dat is op andere momenten weer niet het geval. Ik zal sowieso altijd blijven fietsen. Als ik niet op mijn fiets zit, mis ik het. Er komt wel een keer een moment waarop ik voel dat het genoeg is geweest, maar dat is nu nog niet het geval.”