Zdenek Stybar koerst ook komend seizoen voor Deceuninck-Quick-Step

Zdeněk Štybar heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step, dat komend seizoen verder gaat als Quick Step-Alpha Vinyl, met een jaar verlengd. Dat deelde ploegmanager Patrick Lefevere mee in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. Štybar koerst al sinds 2011 voor het team van Lefevere en zorgde in die periode voor twintig overwinningen.

Štybar is zondag een van de speerpunten van Deceuninck-Quick-Step in Parijs-Roubaix, samen met Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Yves Lampaert en Florian Sénéchal. Van hen had alleen de 35-jarige Tsjech nog niet bijgetekend, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. “Afgelopen week hebben we zijn contract met één jaar verlengd”, schrijft Lefevere in zijn wekelijkse column.

Dat Štybar zijn contract te danken heeft aan het feit dat hij een landgenoot is van Zdeněk Bakala, mede-eigenaar van de ploeg, wijst Lefevere van de hand. “Ik hoor soms dat Zdeněk geluk heeft dat hij een Tsjech is, een landgenoot van onze eigenaar Zdeněk Bakala. Geloof mij vrij: het ene heeft niks met het andere te maken.”

“Bakala was afgelopen week in België om het WK bij te wonen, maar in de contractbespreking met Štybar komt hij niet tussen”, verzekerde de ploegmanager.