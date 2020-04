Stuyven zet gedachtes om: “Ik heb gelukkig al een grote wedstrijd gewonnen” zaterdag 25 april 2020 om 15:44

Jasper Stuyven had het lastig in de eerste twee weken van de quarantaine, maar de coureur van Trek-Segafredo heeft zijn gedachtes weten om te zetten. “Ik kijk er nu positief naar. Er zijn renners die in goede vorm uit de winter kwamen, maar nu niks hebben. Ik heb gelukkig al een grote wedstrijd gewonnen.”

“Het was zwaar op het begin”, gaat hij verder tegen CyclingNews. “Maar na twee weken lockdown kwam ik in een state of mind waarin ik de situatie oké vond. Het is wat het is. Ik spendeer mijn dagen nu veel meer met mijn naasten, loop vaak met mijn hond en zit veel op de hometrainer. Het gaat dus wel goed met me. Ik geniet van de tijd thuis.”

Stuyven, die woonachtig is in Monaco, traint nog steeds volgens een schema. “Ik heb gewoon nog mijn blokken gedaan tot de datum waarop Parijs-Roubaix verreden zou worden, daarna heb ik het rustig aan gedaan. Volgende week ga ik weer volgens een strakker schema trainen en dan hoop ik dat we begin mei weer buiten mogen trainen.”

Nieuwe kalender

“Het is een mooie kalender, maar ik ben er niet zo zeker van dat alle races verreden zullen worden”, eindigt Stuyven. “Het zijn de regeringen die zullen beslissen of het mogelijk is om deze evenementen te houden en voor mij is dat nog steeds een groot vraagteken. Het zou in ieder geval goed voor de sport zijn als de grootste wedstrijden nog verreden kunnen worden.”