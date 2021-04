Stuyven: “Eerste en vierde in de Monumenten, niet slecht”

Twee weken na zijn overwinning in Milaan-San Remo, eindigde Jasper Stuyven ook in het tweede Monument van het seizoen kort. In de Ronde van Vlaanderen kwam hij als vierde over de streep.

“Ik moest slim koersen vandaag. Ook in de finale moest ik slim rijden, maar de sterkste renners zaten vooraan. Daarachter hadden we een goede groep, waar we bleven rijden. Op een aantal beklimmingen voelde ik me echt goed, maar met de steile hellingen had ik moeite vandaag. Mijn gevoel ging op en af, maar ik ben blij dat ik ben blijven vechten”, zei Stuyven naderhand.

Op de Kruisberg leken zijn kansen voor het podium verkeken. Op dat moment reed de Belg van Trek-Segafredo met zijn groep achter een kopgroep met zes man aan, met daarbij ook Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe. Door goed samen te werken kwamen ze toch dichterbij en uiteindelijk bleven alleen Van der Poel en de latere winnaar Kasper Asgreen vooruit.

Sprint om de derde plaats

In de laatste drie kilometer viel Greg Van Avermaet aan, en na een kort moment van twijfel, sprong ook Stuyven weg. “Ik kon niet meteen reageren en dacht toen, oké, kom op. Ik voelde dat het superzwaar zou zijn en ook toen hij van mij overnam, voelde ik dat er een krachtsverschil was. In de sprint probeerde ik het nog wel, maar het was vrij duidelijk dat ik de benen niet meer had.”

“Ik denk dat een vierde plaats uiteindelijk best mooi is. In de Ronde is het mijn beste uitslag ooit en om eerste en vierde te worden in de eerste twee monumenten van het seizoen is niet slecht. Ik moet tevreden zijn. Natuurlijk had ik liever op het podium gestaan, maar het is zoals het is”, zei hij tot slot.