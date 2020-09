Stuyven derde: “Ergerlijk dat vooral gestreden werd om groen en niet om de ritzege” vrijdag 18 september 2020 om 20:29

Jasper Stuyven baalt van zijn derde plaats in de negentiende etappe van de Tour de France. De coureur van Trek-Segafredo was mee in een sterke kopgroep maar zag in de finale Søren Kragh Andersen wegrijden en zo de etappezege pakken. Voor Stuyven resteerde de sprint om de tweede plek. “Ik reed een goede sprint, maar helaas was het goed voor de derde plaats”, reageert hij.

Stuyven schoof in de heuvelachtige finale mee in een kopgroep van twaalf, met daarbij onder meer groene trui Sam Bennett en zijn naaste belagers Peter Sagan en Matteo Trentin. “Het was ergerlijk, omdat zij vooral streden om de groene trui in plaats van om de ritzege. Er waren meerdere teams met twee renners mee, en zij hebben het goed gespeeld”, doelt hij op Team Sunweb. “Ik moest daardoor gokken.”

“Het was een frustrerende finale, maar het is zoals het is”, vertelt Stuyven. “Zij hadden de strijd om de groene trui, terwijl wij vochten om de ritoverwinning. We moesten onze kans pakken en het maar proberen. Ik denk dat Søren Kragh Andersen op het juiste moment vertrok. Hij heeft laten zien dat hij misschien wel de sterkste was. Jammer genoeg kwam er geen samenwerking op gang in onze goede groep.”