Strijd op La Redoute duurt voort: Leemreize en Huys hebben nieuwe toptijd zaterdag 27 juni 2020 om 14:15

Hoewel er binnenkort weer echte wielerwedstrijden georganiseerd mogen worden, blijven renners in de Lage Landen zich uitleven met verschillende challenges. De afgelopen dagen kwamen de recordpogingen op de Côte de la Redoute meermaals in het nieuws. Gisteren werd er maar liefst twee keer een snelste tijd neergezet.

De strijd begon met een oproep van Philippe Gilbert op social media vorige week vrijdag om zijn tijd van 4:25 te verbeteren. De Nederlander Gijs Leemreize slaagde daar afgelopen zaterdag als eerste in, door drie tellen onder de tijd van Gilbert te duiken. De dag erop werd zijn records echter al uit de boeken gereden door de 20-jarige Nederlander Mathijs Loman, die een tijd van 4:15 neerzette. Zijn record hield stand tot gisteren.

In de ochtend ging een afvaardiging van Bingoal-Wallonie Bruxelles al los op de Ardennencol. Eliot Lietaer en Dimitri Peyskens doken onder de toptijd van Loman, maar ploeggenoot Laurens Huys presteerde het beste van allemaal. De 21-jarige neo-prof klokte 4:09, wat neerkomt op 22,3 kilometer per uur.

In de middag waagde een oude bekende een nieuwe poging. Leemreize was samen met ploeggenoten Rick Pluimers en Owen Geleijn afgereisd naar Aywaille. De 20-jarige Leemreize slaagde erin om de tijd van Huys te evenaren, waardoor er nu sprake is van een gedeeld record.