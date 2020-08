‘Strijd om de Tourzege gaat tussen Roglic en Bernal’ vrijdag 28 augustus 2020 om 14:26

ADVERTORIAL – Met de Tour de France in aantocht, kijkt menig wielerfan reikhalzend uit naar een sportieve strijd tussen de onklopbaar geachte INEOS Grenadiers en de uitdagers van Team Jumbo-Visma. Bookmaker TOTO voorspelt dat de strijd om het geel tussen kopmannen Egan Bernal en Primoz Roglic zal gaan. De uittredend Tourwinnaar en de eindwinnaar van de Vuelta krijgen de meeste winstkansen toegedicht.

Roglic topfavoriet

Een gokje op een van deze twee Tourpretendenten kan een leuk rendement opleveren. Op papier is Primoz Roglic topfavoriet. TOTO plaatst de kopman van Team Jumbo-Visma bovenaan het favorietenlijstje. Wanneer de Sloveen na drie weken Tour in Parijs met het geel staat, wordt er 2,85 keer de inleg uitgekeerd.

Roglic hervatte zijn seizoen eind juni, toen hij op het Sloveens kampioenschap in een direct duel Tadej Pogacar klopte. Vervolgens maakte hij indruk in de Tour de l’Ain, waar hij op een zwaar parcours twee ritten en een eindklassement won. Hij begon eveneens voortvarend aan de Dauphiné, maar na een val in de voorlaatste etappe moest hij als klassementsleider opgeven. Topfavoriet Roglic zal met twijfels richting Nice afreizen.

Indien Egan Bernal Ineos de achtste eindzege in negen jaar bezorgt, levert dat 3,45 keer de inzet op. Bernal begon uitstekend aan het seizoen met een overtuigende eindzege in de Franse rittenkoers in La Route d’Occitanie. In de Tour de l’Ain moest hij vervolgens zijn meerdere erkennen in Roglic. In de Dauphiné werd hij vanwege een rugblessure gedwongen vroegtijdig de strijd te staken. Is hij op tijd hersteld om zijn titel te prolongeren?

Eerste Nederlandse eindzege in veertig jaar

Mocht een van de twee renners niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, dan beschikken beide teams over een Plan B. De ogen van de Nederlandse wielerfans zijn uiteraard gericht op Tom Dumoulin. In de kleuren van Jumbo-Visma lijkt de nummer 2 van 2018 weer toe te groeien naar het niveau van een klassementsrenner die mee kan spelen om de eindzege.

In de voorbereidingskoersen richting de Tour reed hij in dienst van Roglic, maar in La Grande Boucle zal de Sloveen het kopmanschap met de Limburger moeten delen. Een gokje op Dumoulin kan lucratief uitpakken. Mocht hij de eerste Nederlandse Tourwinnaar in veertig jaar worden, dan wordt er zeven keer de inleg uitgekeerd.

Een eindoverwinning van Girowinnaar Richard Carapaz zou 13,5 keer de inzet opleveren. De Franse wielerfans heeft zijn hoop gevestigd op Thibaut Pinot. De kopman van Groupama-FDJ had vorig jaar in de slotweek zicht op een podiumplek, totdat hij vanwege knieproblemen op moest geven. Indien hij sportieve revanche weet te nemen met een Tourzege, kan dat zeven keer de inzet opleveren. Ook een gokje op een podiumplek van Pinot kan winstgevend zijn. Dat levert immers nog steeds 2,5 keer de inzet op.

Daverende verrassing

Het valt niet uit te sluiten dat wielerjaar 2020 ons een daverende verrassing brengt in de vorm van een outsider als Tourwinnaar. Bij dat scenario komen debutanten Tadej Pogačar (3e in de Vuelta) en Pavel Sivakov in beeld. Zij leveren bij een eindzege respectievelijk 13,75 en 35 keer de inzet op. Ook de Spaanse troeven Mikel Landa (35,00) en Enric Mas (70,00) worden tot de outsiders gerekend.

Of zorgt een landgenoot van Bernal voor de tweede Colombiaanse Tourzege op rij? Een zege van Miguel Ángel López of Nairo Quintana levert dertig keer de inzet op. En wat te denken van Daniel Felipe Martinez, de Colombiaanse winnaar van de Dauphiné? Bij een eindoverwinning van de 24-jarige Colombiaan wordt er maar liefst 40 keer de inzet uitgekeerd. En dat terwijl de afgelopen tien jaar de Tour vijf keer werd gewonnen door dezelfde winnaar als in de Dauphiné.

