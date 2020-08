Streep door GP de Wallonie in september dinsdag 18 augustus 2020 om 09:31

De Grand Prix de Wallonie van 16 september gaat dit jaar niet door. De eendagswedstrijd, georganiseerd door dezelfde organisatie als de momenteel verreden Tour de Wallonie, maakte deel uit van de nieuwe UCI ProSeries-kalender.

Volgens organisator Christophe Brandt zijn er twee redenen voor het stopzetten van de GP de Wallonie. “Voor de koers hebben we geen budget meer over vanwege de gezondheidscrisis”, legt hij uit. “Daarnaast kon de Grand Prix vanwege concurrentie van de Tour de France (die eindigt op 20 september, red.) niet profiteren van de traditionele live-uitzending op tv-zender RTBF. De koers keert in 2021 terug op de kalender.”

De GP de Wallonie – vorig jaar gewonnen door Krists Neilands – is zeker niet de eerste wedstrijd die van de wielerkalender is geschrapt dit seizoen. De week voor de Waalse eendagskoers zou aanvankelijk ook de Eurométropole Tour verreden worden, maar die is ook van de kalender gehaald. De Antwerp Port Epic van 13 september is ook in gevaar vanwege de huidige maatregelen in de regio Antwerpen.