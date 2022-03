Strade Bianche Quiz: Doe mee en maak kans op Racing Wasps koffie van Team Jumbo Visma

Nu het Vlaamse openingsweekend achter de rug is, maken we ons op voor de belangrijkste Italiaanse voorjaarskoersen. Zaterdag 5 maart staat in het teken van de gravelklassieker Strade Bianche. Wat weet jij over die Toscaanse koers? Speel nu de Strade Bianche Quiz en maak kans op een van de vijf Racing Wasps koffie van Il Magistrale Cycling Coffee.

Vanaf dit jaar is er ook een timer ingesteld bij de WielerFlits Quiz. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 6 maart 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz

2. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 5x Il Magistrale Racing Wasps Cycling Coffee (100 gr)

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt



Strade Bianche Quiz 2022 Hoe heet het plein waar de finish ligt van Strade Bianche? Wie was in 2007 de eerste winnaar van Strade Bianche bij de mannen? De eerste editie van Strade Bianche had overigens een andere naam. Hoe heette de koers bij haar debuut in 2007? Wie was in 2015 de eerste winnares van Strade Bianche bij de vrouwen? Welke Belgen wonnen ooit Strade Bianche bij de mannen? Slechts één antwoord is juist De vrouwen reden tot nu toe zeven keer Strade Bianche. Eén renster won de Italiaanse koers twee keer. Wie? Wie was de eerste Nederlandse man op het podium van Strade Bianche? Lucignano d'Asso is dit jaar de langste grindstrook in Strade Bianche bij de mannen. Hoe lang is deze onverharde strook? Fabian Cancellara won drie keer Strade Bianche en kreeg daardoor een onverharde strook naar zich vernoemd. Welke strook is omgedoopt tot de Settore Fabian Cancellara? Strade Bianche is niet meer weg te denken uit de WorldTour. In welk jaar maakte de grindklassieker voor het eerst deel uit van de WorldTour? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.