Strade Bianche: Qhubeka ASSOS en Arkéa-Samsic hebben selecties op papier

De selecties voor de Strade Bianche blijven maar binnendruppelen. Ook Qhubeka ASSOS en Arkéa-Samsic hebben hun selecties ingeleverd voor de Italiaanse eendagswedstrijd. De Zuid-Afrikaanse formatie heeft een plekje vrijgehouden voor Bert-Jan Lindeman.

Lindeman zal echter niet als kopman worden uitgespeeld door Qhubeka ASSOS. De Zuid-Afrikaanse formatie kan namelijk ook rekenen op Simon Clarke, die twee jaar geleden nog als achtste eindigde in Strade Bianche. Ook Robert Power wist ooit eens een top 10-plaats (zesde in 2018) te bemachtigen in de wedstrijd over gravelwegen.

Arkéa-Samsic zal vooral hopen op een uitschieter van Diego Rosa. De Italiaanse klimmer liet in het verleden al mooie dingen zien in wedstrijden als de Ronde van Lombardije, maar heeft ook ervaring met Strade Bianche. Rosa werd in 2015 nog knap vijfde in deze wedstrijd, op slechts een minuut van winnaar Zdeněk Štybar.

Selectie Qhubeka ASSOS voor Strade Bianche (6 maart)

Simon Clarke

Michael Gogl

Bert Jan Lindeman

Robert Power

Mauro Schmid

Karel Vacek

Emil Vinjebo

Selectie Arkéa-Samsic voor Strade Bianche (6 maart)

Benjamin Declercq

Thibault Guernalec

Kévin Ledanois

Matis Louvel

Lukasz Owsian

Laurent Pichon

Diego Rosa