Strade Bianche: Annemiek van Vleuten blikvanger bij Movistar

Movistar hoopt komende zaterdag met Annemiek van Vleuten op winst in Strade Bianche. De wereldkampioene is de grote blikvanger binnen de selectie van de Spaanse telecomformatie. Van Vleuten was in 2019 en 2020 al de beste in de klassieker over onverharde wegen.

De 40-jarige Van Vleuten, die bezig is aan haar laatste jaar als profwielrenster, reed dit seizoen al de Setmana Ciclista Valenciana en Omloop Het Nieuwsblad. In de Spaanse rittenkoers eindigde ze als vierde in het algemeen klassement, terwijl ze in de Vlaamse openingsklassieker niet verder kwam dan een 64ste plaats. Van Vleuten kreeg onderweg op een kritiek moment, net voor het opdraaien van de Muur van Geraardsbergen, echter af te rekenen met een lekke band.

Van Vleuten zal in Strade Bianche dus uit zijn op sportieve revanche. De Nederlandse presteerde in het verleden al meer dan uitstekend in Toscane. Wat heet, in 2019 en 2020 won ze zelfs met verve Strade Bianche. Vorig jaar deed ze een gooi naar een derde overwinning, maar moest ze na een razendspannende finale nipt haar meerdere erkennen in Lotte Kopecky.

Van Vleuten krijgt een sterke ploeg mee in steun. Zo is de Duitse kampioene Liane Lippert van de partij, net als Floortje Mackaij. Deze rensters kunnen wellicht profiteren van de favorietenrol van Van Vleuten. Emma Norsgaard, Paula Patiño en Sheyla Gutiérrez vervolledigen de selectie.

Guerreiro en Aranburu

Bij de mannen kan Movistar niet echt terugvallen op een uitgesproken kopman. Vorig jaar wist Alejandro Valverde nog naar een tweede plaats te rijden in Strade Bianche, maar de Spanjaard heeft zijn fiets inmiddels aan de wilgen gehangen. Het is nu vooral uitkijken naar Ruben Guerreiro, dit seizoen al winnaar van de Saudi Tour en derde in O Gran Camiño, Alex Aranburu en Carlos Verona.

Selectie Movistar Team Women voor Strade Bianche (4 maart)

Sheyla Gutiérrez

Liane Lippert

Floortje Mackaij

Emma Norsgaard

Paula Patiño

Annemiek van Vleuten