maandag 11 september 2023 om 13:54

Stijn Daemen wint Topcompetitie voor Ottema en Vermeltfoort

Stijn Daemen heeft de Topcompetitie 2023 gewonnen. De coureur van BEAT kwam in de Eurode Omloop niet meer in de problemen. Rick Ottema en Coen Vermeltfoort eindigden op gepaste afstand als tweede en derde.

Daemen legde zijn fundering voor de eindzege in de Omloop van de Braakman en Nummer1 Limburg Trofee, waar hij tot twee keer toe als vijfde eindigde en 70 belangrijke punten pakte. In de Omloop van Valkenswaard deelde Daemen de genadeklap uit door vijfde te worden.

De Limburger behaalde in totaal 229 punten. Ottema eindigde uiteindelijk op 155 punten en Vermeltfoort op 154. Beste clubrenner werd Jeroen van Krimpen op plek zeven. Van Krimpen eindigde knap als tweede in de Nummer1 Limburg Trofee. Jens van den Dool veroverde uiteindelijk de bergtrui na een dag in de aanval in de Eurode Omloop.