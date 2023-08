Stijn Daemen van BEAT naar VolkerWessels, Tijmen Eising bewandelt omgekeerde pad

Stijn Daemen rijdt volgend jaar voor VolkerWessels. De Limburger komt over van BEAT Cycling. Dat laatste team versterkt zich dan weer met Tijmen Eising, die de voorbije jaren uitkwam voor VolkerWessels.

De 24-jarige Daemen werd in 2020 Nederlands kampioen op de weg bij de beloften. Een jaar later liep hij stage bij Intermarché-Wanty-Gobert. Vanaf 2022 verdedigde hij de kleuren van BEAT Cycling, na twee jaar bij ABLOC CT. Voor BEAT werd hij dit jaar zowel derde in de Omloop van de Braakman als de Nummer1 Limburg Trofee, beide wedstrijden uit de Topcompetitie. Ook was hij achtste Midden-Brabant Poort Omloop (1.2).

Eising (32) is bezig aan zijn vierde seizoen bij VolkerWessels. Dit jaar reed hij naar top-tienplaatsen in de Omloop van de Braakman en de Omloop van de Houtse Linies. Hij combineert de weg met offroad-wedstrijden, met name het gravel. In die laatste discipline werd hij 2021 Nederlands kampioen.

Lees ook: BEAT Cycling maakt tweede aanwinst voor 2024 bekend