Stijn Daemen stagiair bij Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert geeft dit najaar drie stagiairs de kans om zich te tonen in de WorldTour-ploeg. Een van hen is de Nederlandse beloftenkampioen van 2020, Stijn Daemen, die normaliter uitkomt voor ABLOC CT. Dries De Pooter (SEG Racing Academy) en Maxime Jarnet (Vélo Club Villefranche Beaujolais) zijn de andere stagiairs.

Eind vorig jaar was er geen concrete interesse van profteams voor Daemen (22), die wel naar SEG Racing Academy kon maar uiteindelijk toch bij ABLOC bleef. Dit jaar won de Limburger nog niet, maar behaalde hij wel mooie ereplaatsen in de Vredeskoers en de Oberösterreichrundfahrt. Eerst rijdt Daemen nog de Ronde van Tsjechië met ABLOC CT, waarna hij volledig aansluit bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren.

Aan WielerFlits laat Daemen weten dat hij de GP Jef Scherens, de GP Marcel Kint en de Deutschland Tour zal rijden. “Ik ben super blij met deze kans die mij gegeven is en daar ga ik vol voor”, reageert de laatstejaars belofte. “Het voelt een beetje als alles of niets. Je krijgt deze kans niet elke dag en het is een mooie ploeg waar ik mezelf kan ontwikkelen.”

De Pooter en Jarnet

De 18-jarige De Pooter werd vorig jaar Belgisch kampioen bij de junioren, waarna hij afgelopen winter de overstap maakte naar SEG Racing Academy. De coureur uit Geel doorliep de jeugdopleiding bij Acrog-Tormans. Afgelopen weekend werd hij nog 24ste in de Heistse Pijl, terwijl hij ook in de Tour Alsace en de Vredeskoers korte uitslagen reed in zijn eerste jaar als belofte.

In de 22-jarige Jarnet ziet Intermarché-Wanty-Gobert een pure sprinter, die ereplaatsen in de Alpes Isère Tour en de Tour d’Eure-et-Loir kan overleggen. Ook werd hij al eens zevende Parijs-Tours voor beloften. Jarnet was ook al eens stagiair bij Arkéa-Samsic, maar dat leverde geen contract op.