dinsdag 12 september 2023 om 11:12

Stijn Appel maakt overstap naar BEAT

Meer nieuws over Stijn Appel vandaag: de coureur van ABLOC maakt aankomend seizoen de overstap naar BEAT Cycling. De 26-jarige Appel kwam de afgelopen vier seizoen uit voor ABLOC.

“Bij BEAT is alles netjes en strak geregeld. Ik verwacht een ploeg waarmee we een mooi programma gaan rijden en ik voor mijn eerste overwinning op de weg kan gaan”, zei Appel enkele uren voor hij de laatste rit in de Tour of Poyang Lake won. BEAT maakte de transfer vlak na zijn overwinning bekend.

Appel is de tweede ABLOC-coureur die de overstap maakt naar BEAT. Dit weekend werd de komst van Lars Loohuis al aangekondigd. Bij ABLOC vertrekt overigens ook Jelle Johannink dit seizoen. Hij gaat naar Tour de Tietema-Unibet.