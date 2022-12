Stijn Appel en Lars Loohuis verlengen eveneens bij ABLOC CT

Stijn Appel en Lars Loohuis zullen ook volgend jaar uitkomen voor ABLOC CT. De twee coureurs hebben hun aflopende contract bij het Nederlandse Continental-team met één jaar verlengd.

De 26-jarige Stijn Appel rijdt sinds 2020 voor ABLOC CT. De Nederlander is nog op zoek naar zijn eerste overwinning, maar reed in die jaren al wel naar enkele ereplaatsen. Zo werd hij dit jaar nog vijfde in de slotetappe van de Fléche du Sud in Luxemburg. Ook reed hij naar top 20-noteringen in de Omloop van de Braakman en de Ton Dolmans Trofee.

De nog altijd maar 22-jarige Lars Loohuis begon in 2019 aan zijn avontuur bij de ploeg van Paul Tabak. Loohuis was dit jaar ook goed voor enkele korte klasseringen, met een negende plaats in de Midden-Brabant Poort Omloop als sportieve uitschieter. Ook was hij tiende in de Wim Hendriks Trofee.

Enkele dagen geleden besloot ABLOC CT nog de aflopende contracten van Meindert Weulink en Mike Schuch te verlengen. De ploeg heeft zich ook flink weten te versterken met oog op het nieuwe wielerseizoen: Martijn Rasenberg, Frank van den Broek, Jelle Johannink en Maxime Duba zijn de nieuwkomers.