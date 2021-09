Stig Broeckx gaat in Hel van de Kempen weer een wieleruitdaging aan

Je hoeft niet altijd met je armen in de lucht over de streep te gaan om een held te zijn. Aanstaande zaterdag 11 september gaat Stig Broeckx (31) de uitdaging aan tijdens de Hel van de Kempen in Dessel dertig kilometer te fietsen. Als hij erin slaagt om deze afstand te overbruggen, en daar is hijzelf overtuigd van, dan heeft hij van zijn begeleiders een belangrijke opdracht meegekregen: “Hou je handen aan het stuur.”

Diverse malen heb ik de afgelopen jaren het voorrecht gehad om Broeckx te mogen ontmoeten. Het positivisme dat hij uitstraalt en uitspreekt werkt aanstekelijk. Het roept heel veel respect op en geeft velen kracht. Daardoor is hij voor velen een inspiratiebron geworden.

De feiten zijn bekend. Op 28 mei 2018 rijdt een motard in de Ronde van België het peloton in en richt een enorme ravage aan. In kritieke toestand wordt Stig Broeckx, groot talent uit de Lotto Soudal-formatie naar het ziekenhuis gebracht. De renner heeft ernstig hersenletsel opgelopen en ligt in een diepe coma. De berichten over zijn toestand zijn somber en onheilspellend. Ruim zes maanden later ontwaakt hij tot grote verbazing van zijn behandelende artsen uit die coma, waarna hij ministapje voor ministapje weer een beetje vooruitgang boekt. Vooral dankzij zijn gretigheid en positivisme in de revalidatie wint hij veel meer terrein dan de artsen ooit hadden gedacht. Zijn karakter dat hij als wielrenner heeft gevormd houdt hem nu letterlijk op de been.

In deze moeilijke strijd wordt ‘Zeg nooit nooit’ zijn nieuwe levensmotto, waarbij hij niet achteromkijkt maar steeds vooruit naar de toekomst wil kijken. Er wordt de documentaire ‘De Stig’ over zijn revalidatieproces, maar bovenal zijn wilskracht gemaakt. In mijn ogen is dit de meest aangrijpende film die ooit over een wielrenner is gemaakt. Nu nog steeds weet hij met kleine stapjes vooruitgang te boeken. Het lopen, vaak nog met stok, gaat al een stuk vlotter. Daarnaast is hij, zeker wanneer je rustig met hem zit, beter verstaanbaar geworden. En tegenwoordig fietst hij zelfs weer op een koersfiets. Naar eigen zeggen met een gemiddelde snelheid van zo’n 25 kilometer per uur, terwijl hij zijn evenwicht redelijk weet te houden.

Racefiets

Al was het wel een heel lange weg voordat hij op zijn geliefkoosde fiets kon stappen. Het begon met een traptoestelletje aan zijn voeten, vervolgens een hometrainer. De eerste pedaaltreden buiten maakte hij op een ligfiets, daarna volgde een driewieler en letterlijk met vallen en opstaan ging Broeckx van een oude omafiets naar de koersfiets. De fiets die hem zoveel bracht, maar uiteindelijk ook zoveel afnam. Toch voelde het eerste rondje op de racefiets als een bevrijding. “Waar een wil is, is een weg. Want accepteren dat er geen vooruitgang mogelijk is, doe ik niet.”

Zijn grenzen beetje bij beetje verleggen is nu zijn streven. “Al ben ik na zo’n tien kilometer bekaf omdat ik me enorm moet concentreren. Daardoor komt het nog wel eens voor dat ik val. Ik moet dan een paar keer stoppen om even te rusten. Niet om mijn spieren, maar om mijn hersenen te laten rusten. Ik zal de ‘Hel’ alleen met mijn vader rijden. Ik moet vooral opletten dat ik niet te snel afgeleid word. Naar de mooie vrouwen kijken, zit er niet meer in”, zegt hij met een knipoog. Want zijn humor heeft hij bij die vreselijke geval gelukkig niet verloren.

Om vervolgens weer serieus te vervolgen: “De afstand van 30 kilometer heb ik al eens afgelegd, dus dat zou niet het probleem moeten zijn.” Al zal bij deze tocht ook publiek zijn, waardoor zaterdag opnieuw een mijlpaal voor Broeckx in zijn herstelproces kan worden.

Onlangs was hij op bezoek in de Shimano Experience in Valkenburg om daar over zijn uitdaging in de Hel van de Kempen te spreken. Maar vooral ook om zijn sponsortocht voor het HersenStrijd Fonds onder de aandacht te brengen. Broeckx is ambassadeur van dit goede doel, dat een initiatief van de Universiteit Maastricht is.

Ambassadeur

Natuurlijk heeft Broeckx goed nagedacht aan welk goed doel hij zijn naam zou koppelen. “Voor het HersenStrijd kan ik mijn eigen ervaringen delen”, zo vertelt hij. “En op het gebied herstel van hersenletsel kan nog heel veel onderzoek naar nieuwe behandelingen worden gedaan. Er is hier nog veel terrein te winnen. Als geen ander weet ik hoe belangrijk dat is”, benadrukt hij.

Om daar nog aan toe te voegen: “Het zou mooi zijn wanneer ik in de toekomst ook lezingen voor dit fonds kan geven.” Een geste die initiatiefnemer, neuroloog op de ic, Marcel Aries van het ziekenhuis in Maastricht MUMC meteen omarmt.

Het bewijst dat Broeckx alleen maar vooruitkijkt. Op de vraag of hij na de Hel van de Kempen nog een volgend nieuw doel heeft, antwoordt hij gevat: “Ik wil een goede huisman worden. Leren koken en poetsen. Dat zal me toch wel lukken, hè.”

Stig Broeckx kan gesponsord worden voor ‘zijn’ Hel van de Kempen waarmee men dus rechtstreeks verder onderzoek naar nieuwe behandelingen van hersenletsel via HersenStrijd steunt. De website om Stig te steunen is:

https://www.umcrowd.nl/project/stig-door-de-hel-tegen-hersenletsel