Steven Kruijswijk waakt voor verslapping: “Maar zijn op de goede weg”

Steven Kruijswijk bewees vandaag nog maar eens zijn waarde als ploegmaat. De Nederlander van Jumbo-Visma reed kilometerslang op kop en legde een stevig tempo op aan de klassementsrenners. “We hebben nog maar eens getoond hoe sterk we zijn in de breedte.”

“Het was een heel belangrijke dag ja”, vertelde de Nederlander voor de camera van WielerFlits. “De druk ligt sinds gisteren bij ons, we moesten Jonas Vingegaard zo goed mogelijk ondersteunen en beschermen vandaag. Hij is goed aan de finish gekomen, Sepp Kuss is zelfs tot het laatste moment bij hem kunnen blijven.”

Na de coup van Jumbo-Visma van gisteren toonden de renners van de Nederlandse ploeg vandaag nog maar eens hun sterkte in de breedte door voortdurend op kop van het peloton te rijden. “Iedereen heeft een aandeel in onze prestaties”, voegde Kruijswijk daaraan toe.

De inmiddels 35-jarige renner heeft natuurlijk een bijzonder geschiedenis met de slotklim van de twaalfde etappe, de Alpe d’Huez. In 2018 leek hij daar lange tijd op weg te zijn naar de overwinning na een verre aanval, maar werd hij uiteindelijk toch overvleugeld door een aantal klassementsmannen. “Ik heb heel goede herinneringen aan deze beklimmingen. Dat publiek vind je ook alleen hier. Zeker met de gele trui achter je is het zeer mooi om hier vooraan te rijden.”

“Het is voor ons zaak om het dag per dag te bekijken. We mogen zeker niet verslappen, maar we zijn op de goede weg”, sloot Kruijswijk af.