Steven Kruijswijk: “Veel vertrouwen na tweede plaats van Vingegaard”

Steven Kruijswijk heeft na de zevende etappe van de Tour de France vertrouwen in de komende weken. De ervaren Nederlander zag zijn ploegmaats Jonas Vingegaard en Primož Roglič naar de tweede en derde plaats in de daguitslag rijden, en eindigde zelf als 21e op La Super Planche des Belles Filles.

“Ik ben zo hard als ik kon die klim opgereden, tot ik op de limiet zat. De laatste kilometer heb ik rustig aan gedaan, voor zover dat kon”, vertelde Kruijswijk na afloop van de etappe in gesprek met de NOS. “Onze dag was vooral Primož en Jonas ondersteunen. Het was een beetje onzeker hoe Primož zich zou voelen, maar het is superknap hoe hij zich herpakt. Hij is mentaal heel sterk. Er was niets aan te doen dat Pogačar weer won.”

Dat het erg close was tussen zijn ploegmaat Vingegaard en Pogačar, vindt de Nederlander een goed teken. “Deze klim is Pogačar op het lijf geschreven. Als Jonas hier tweede wordt, heb ik veel vertrouwen in de komende weken. Het parcours was niet superlastig, tot de finale. Dit was een heel goede meting over twintig minuten tussen de jongens. Dat Jonas hier strijd kan leveren met Pogačar, is een goed teken.”