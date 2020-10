Steven Kruijswijk tiende: “Voel me goed, maar mis nog net dat beetje extra” maandag 5 oktober 2020 om 17:56

Steven Kruijswijk is blij met zijn optreden in de eerste bergrit van de Giro d’Italia. De kopman van Jumbo-Visma eindigde als tiende in de daguitslag en is daardoor ook opgeklommen naar de tiende plek in het algemeen klassement. “Ik voel me goed maar mis nog net dat beetje extra”, zei hij na afloop tegen de toegestroomde pers.

Kruijswijk bleef lang in het spoor van een favorietengroep met Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali en Rafal Majka. Ondanks dat hij enkele keren contact verloor, kwam hij toch in het spoor van die groep over de finish op de Etna. “Ik mis nog net dat beetje extra”, stelt Kruijswijk. “Daarom kon ik niet mee met Fuglsang. Maar dat is ook geen pannenkoek natuurlijk. Gelukkig zat ik er niet zo ver achter.”

“Ik voelde me prima en de jongens hebben ervoor gezorgd dat ik in een goede positie aan de slotklim kon beginnen”, blikt hij terug. Mijn doel was om de andere favorieten te volgen en dat is vandaag aardig gelukt. Het was een goede dag.”

‘Zeer gedurfde actie van Kelderman’

Kruijswijk was niet de beste Nederlander op de Etna. Dat was namelijk Wilco Kelderman, die op ruim drie kilometer van de finish ontsnapte uit de favorietengroep en vierde werd. “Hij reed op een goed moment weg en hield het heel knap vol, want er stond veel wind. Dat was erg knap van hem, hij heeft heel goed gereden. Het was een zeer gedurfde actie”, beschrijft Kruijswijk.