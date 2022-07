Steven Kruijswijk ziet alerte Jonas Vingegaard in rit naar Châtel: “Hij is goed in orde”

Video

Het was niet te zien op televisie, maar UAE Emirates trok in de finale van de negende rit nog even stevig door in de groep der favorieten. Dat zei Steven Kruijswijk na afloop van de rit tegen de NOS. “Het is nog twee weken, maar tot nu toe maken ze een sterke indruk”, aldus de klimmer van Jumbo-Visma.

“Het was een lastige rit, de eerste zware bergrit”, blikte Kruijswijk terug bij de NOS. “Het was een goede test voor iedereen. We reden de hele dag achter de kopgroep aan, want UAE hield het strak onder controle. We hadden het idee dat ze het geel wilden afstaan, maar dat bleek niet het geval. Ze schoten nog een pijl af. Dat was indrukwekkend.”

“Je moet ze ook aan het werk laten. Het is nog twee weken, maar tot nu toe maken ze een sterke indruk. Ze pakten zelf het heft in handen. Als ze nog wat harder rijden, dan rijden we (de favorietengroep, red.) voor de ritoverwinning”, zegt de Nederlander.

Uiteindelijk pakte Pogacar op zijn meeste concurrenten wat tijd, behalve op Jonas Vingegaard. “We wisten dat Jonas vandaag op zijn wiel moest rijden. De klim was niet super lastig. Pogacar ligt dat heel goed. Het is goed dat Jonas op zijn wiel zit”, vond Kruijswijk, die zelf een “prima dag” kende. “Ik ben wel toe aan de rustdag. Deze week is een pittig begin geweest. Elke dag is er elke dag gekoerst. Veel renners zijn toe aan die rustdag.”

Na afloop sprak Kruijswijk ook nog met het AD en WielerFlits over Jonas Vingegaard, Primož Roglič en de strijd tegen Pogačar in de tweede en derde week van de Tour de France. Bekijk daarvoor de video.