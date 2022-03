Steven Kruijswijk na Catalonië: “Gevoel meenemen naar de komende weken”

Steven Kruijswijk heeft met een goed gevoel de Volta a Catalunya verlaten. In de slotetappe was de klimmer mee in de ontsnapping en uiteindelijk werd hij pas op dertien kilometer van de finish teruggepakt. Het leverde hem de prijs voor de strijdlust op.

“Ik had goede benen”, keek Kruijswijk terug op de website van Jumbo-Visma terug op de laatste etappe, waarin hij uiteindelijk als 42e over de streep rolde, op drieënhalve minuut van de winnaar, Andrea Bagioli. “Na mijn mindere etappe van donderdag had ik mijn zinnen gezet op een ritzege en voornamelijk de etappe van vandaag. Het was zonde dat we met een kleine voorsprong aan de lokale ronden begonnen, maar al met al ben ik blij dat ik ervoor heb kunnen gaan. Dat gevoel moet ik naar de komende weken meenemen.”

Volgens ploegleider Marc Reef heeft Kruijswijk, die de Volta a Catalunya afsloot op de twintigste positie in het algemeen klassement, op bijna negen minuten van eindwinnaar Sergio Higuita, een heel goede laatste etappe gereden. “In de kopgroep bleek hij een van de beteren, zo niet de beste te zijn, alleen was het tijdverschil helaas niet groot genoeg”, vertelde Reef. “Aan het begin van de week was het klassement zijn doel, maar daar zakte hij op een gegeven moment in weg. Dat hij vandaag strijdend ten onder is gegaan, tekent zijn karakter en persoonlijkheid.”

Reef zag daarnaast Sam Oomen naar de tiende plaats in het algemeenklassement rijden, op net geen twee minuten van Sergio Higuita. “Na een periode waarin hij heel hard heeft gewerkt, is dit een supermooi resultaat waar hij mee vooruit kan.”