Steven Kruijswijk mikt op ritzege: “Tegenslag accepteren en weer verder gaan”

Interview

Steven Kruijswijk maakte niet eerder zo’n hectische eerste week van een grote ronde mee. Na negen dagen Tour de France is zijn klassement om zeep. Op de eerste rustdag blikte Kruijswijk terug op wat hij de voorbije dagen heeft gemaakt en hoe hij nu verder gaat.

Hoe heb je de eerste Tourweek beleefd?

“Het was een vrij hectisch begin voor de ploeg met de nodige tegenslag. We begonnen met een bepaald plan aan deze Tour. Al na drie dagen moesten we constateren dat het grotendeels om zeep was. Je moet dan wel even schakelen en andere doelstellingen bepalen.”

“Uiteindelijk moet je de tegenslag accepteren en weer verder gaan, want de Tour stopt niet. Maar het is lastig als je hier zelf ook met hoge verwachtingen en bepaalde intenties bent en het niet loopt zoals je had verwacht.”

“Als ploeg probeer je jezelf in de kijker te rijden en alsnog goede resultaten behalen. Wout van Aert heeft het goed gedaan in de eerste week en met Jonas Vingegaard staan we er eigenlijk nog mega goed voor met een klassementsrenner.”

“Persoonlijk ben ik weer op zoek naar het goede gevoel, het gevoel dat ik de eerste dagen had in de Tour, tot de val. Zeker na afgelopen weekend ben ik niet tevreden met hoe het nu gaat.”

Is het na zo’n eerste week nog leuk om de Tour de France te rijden?

“Met deze ploeg is het altijd leuk om de Tour te rijden. Alleen op dagen zoals zondag, met de regen en kou, is het wat minder. Dan is het wel afzien. Ook mentaal. In de Tour hou je toch minder rekening met deze omstandigheden omdat het vaak goed weer is.”

“Ik kwam zondag in een positie waar ik niet vaak in heb gezeten. In een van de laatste groepen. Dat maakt het mentaal ook een zware beproeving. Het rijden in de bus was wel een omschakeling.”

“Na het eerst uur voelde ik mij steeds slechter worden en voelde ik dat ik steeds minder kracht in de benen had. Dan weet je al dat je een zware dag tegemoet gaat. Het was daarna een kwestie van de juiste groep opzoeken en kijken wat er gebeurt. In de groep met Wout van Aert en Mike Teunissen ben ik toen naar de finish gereden. Op de slotklim was er geen angst of paniek om de tijdslimiet te halen. Dan is het proberen om zo fris mogelijk de finish te halen, hoewel dat op die eigenlijk onmogelijk is.”

“Ik heb ook weinig eerste weken meegemaakt die zo hectisch waren en waarin zo hard is gekoerst, ook al in die twee Alpenritten. Het is nog geen dag rustig geweest. Het is een heel lastige eerste week geweest, met voor ons helaas veel tegenslagen.”

Wat sleept jou toch door zo’n mentaal zware dag?

“Vooruitkijken. Vertrouwen houden dat de conditie goed is. De eerste twee dagen verloor ik weliswaar wat tijd, maar ik voelde mij ontzettend goed. Ook op aankomsten die mij normaal gesproken minder goed liggen, zoals de Mûr-de-Bretagne, zat ik goed mee. Ik hou me vast aan de gedachte dat het er gewoon in zit. Op zo’n brute dag als zondag moet ik helaas wel constateren dat mijn lichaam daar minder op reageert.”

Van welke blessures heb je op dit moment nog last?

“Van de vinger heb ik eigenlijk nooit last gehad. Het is meer vervelend. De hechtingen in de vinger zijn niet comfortabel. Het doet geen pijn, maar hindert bij het vasthouden van het stuur en bij het aanzetten. Verder heb ik geen fysieke schade. Ik heb wel drie keer op de grond gelegen.”

“Gelukkig valt het mee qua schaafplekken, maar je maakt toch drie keer een klap vanuit hoge snelheid tot stilstand. En vanwege de wond op mijn vinger zit ik aan de antibiotica, dat zijn zaken die niet meewerken als je 100% wilt zijn. Ik wil het zeker niet toeschrijven aan die vinger, maar dit weekend was gewoon ondermaats.”

Wat zijn je verwachtingen voor de komende dagen?

“Ik hoop goed te herstellen en ook dinsdag is waarschijnlijk voor ons een dag om goed door te komen. Misschien dat Van Aert in de sprint voor zijn kans mag gaan. Voor mij is het vooral uitkijken naar de etappes die lastig zijn, zoals die naar de Mont Ventoux en later in de Pyreneeën. Ik zal wat meer vrijheid krijgen, zeker nu ik ver achter sta in het algemeen klassement, om weer eens op een andere manier te koersen. En hopelijk heb ik dan de benen die ik vooraf verwacht had te hebben. Ik denk dat ik dan wel mee kan doen in de strijd om een ritzege.”

“Jonas gaat proberen zijn klassement te bewaken. Hij zal altijd de ondersteuning krijgen die hij nodig heeft. Voorlopig is het voor hem gewoon volgen en hoeven wij niet als ploeg de koers te dragen, zoals we dat met Primož Roglič hadden gedaan. Wanneer het nodig is zullen Sepp Kuss, Wout of ik hem altijd bijstaan.”

Hoe gaat er gekoerst worden nu de strijd om de gele trui mogelijk al beslist is?

“Ik voorspel veel vluchtpogingen. UAE Emirates kan bijna alles laten rijden omdat bijna niemand nog een bedreiging vormt. Zij kunnen zich volledig focussen op de gele trui en dat heeft ook de rest van het peloton in de gaten. Op zo’n dag als zondag wil iedereen mee in de kopgroep zitten, omdat er een heel grote kans aanwezig is dat ze voor de ritzege mogen gaan. Ik zie weinig ploegen nog controleren en een kopgroep terughalen als het geen massasprint is.”

“Tadej Pogačar moet iets heel vervelends tegenkomen, een val of ziek worden, om nog in gevaar te komen. Hij heeft laten zien dat hij er ver bovenuit steekt. Ik denk dat zelfs een heel sterke Primož een heel sterke tegenstander in Pogačar had gevonden, maar dat hadden we vooraf ook verwacht. Nu Primož weg is, zie je helemaal dat hij ver boven iedereen uitsteekt. Met de gele trui houden wij geen rekening meer.”

Je volgende doel na de Tour de France is de Vuelta a España. Speelt die ronde nu al in je achterhoofd?

“Ik ben daar in zoverre mee bezig dat ik daar ga starten. Nu ben ik eerst nog bezig om in de Tour de France zo goed mogelijk te rijden. En hopelijk beter te presteren dan in de eerste week. Ik focus mij nu op de ploeg en de Tour, pas daarna ga mij bezighouden met de Vuelta.”