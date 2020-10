Steven Kruijswijk kreeg milde symptomen na positieve coronatest

Steven Kruijswijk ontwikkelde na zijn positieve coronatest milde symptomen van het virus, zo laat de renner van Jumbo-Visma weten via Instagram. “Ik begin me nu echter weer beter te voelen”, aldus de 33-jarige klimmer.

“Dit is een hele grote teleurstelling en moeilijk te bevatten”, zo reageerde Steven Kruijswijk vlak na zijn positieve coronatest in de Giro d’Italia. De kopman van Jumbo-Visma voelde zich toen nog prima en was klachtenvrij. “We hebben als ploeg vele maatregelen getroffen, dan is het een beetje gissen waar het vandaan komt. Een besmetting is dus moeilijk tegen te gaan.”

Kruijswijk kreeg tijdens zijn quarantaineperiode vervolgens last van milde gezondheidsklachten. “Het is gek om je smaak en reuk kwijt te zijn, maar ik kan gelukkig wel zeggen dat het slechts milde symptomen zijn. Ik begin me alweer beter te voelen. Ik blijf voorlopig nog in isolatie tot ik me echt beter voel en er geen besmettingsgevaar meer is. Ik kijk ernaar uit om weer bij mijn gezin te zijn.”

Jumbo-Visma, de ploeg van Kruijswijk, besloot na de positieve test van zijn kopman uit de Giro d’Italia te stappen. Het speerpunt van de zwart-gele formatie stond na negen etappes elfde in het algemeen klassement.