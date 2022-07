Steven Kruijswijk komt ten val in openingstijdrit, schade lijkt mee te vallen

In de openingstijdrit van de Tour de France waren er vanwege de natte wegen verschillende valpartijen. Ook Steven Kruijswijk ging tegen het asfalt, maar de Nederlander lijkt in orde te zijn. Dat meldt zijn ploeg Jumbo-Visma op sociale media.

“Stevie had een kleine valpartij tijdens zijn tijdrit. Gelukkig kon hij finishen en lijkt alles ok”, schrijft Jumbo-Visma over Kruijswijk, die een belangrijke rol heeft als klimknecht van Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Uiteindelijk noteerde hij de 124e tijd. Zijn ploeggenoot Christophe Laporte werd nog 25e, ondanks dat ook de Fransman niet overeind bleef. Naast Kruijswijk en Laporte zagen we ook thuisrijder Mikkel Frølich Honoré en Stefan Bissegger (tweemaal) vallen.

Stevie had a small crash during his TT. Fortunately he managed to finish and everything seems okay.

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 1, 2022