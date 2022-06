Steven Kruijswijk hoopt een ‘opvallende’ Tour te rijden: “Maar in dienst van de ploeg”

Steven Kruijswijk is in de bergen een belangrijke pion voor Jumbo-Visma in de komende Tour de France. De klimmer moet kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard ondersteunen als het omhoog loopt. “Ik weet wat me te doen staat deze Tour, voornamelijk voor de ploeg”, zei Kruijswijk gisteravond tijdens de ploegenpresentatie tegen de NOS.

“Ik ga met een goed gevoel de Tour in, ik voel me goed”, aldus de 35-jarige Nederlander, die in de Tour van 2019 derde werd. “Ik heb er zin in. We hebben lang naar deze Tour toegewerkt de afgelopen maanden. Als je kijkt naar de Dauphiné en de afgelopen weken denk ik dat we er goed voor staan. Ik persoonlijk ook. Ik hoop dat ik een opvallende Tour kan rijden, maar dat zal wel in dienst zijn van de ploeg.”

Naast het algemeen klassement, maakt Jumbo-Visma ook kans op winst het puntenklassement. Het heeft met Wout van Aert zelfs de grote favoriet in huis. Hoe zit het met de prioriteiten? “Geel is het grootste doel. Maar een renner als Wout kan heel goed zijn eigen plan trekken en voor het groen kan gaan, ook als hij wat minder steun heeft. Je wilt met Wout ook gewoon etappes winnen en dat kan hij. In de Dauphiné hebben we laten zien dat die wisselwerking er kan zijn, maar iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen.”

Corona

Ondertussen heeft Jumbo-Visma, net als alle andere ploegen, nog een factor om rekening mee te houden: corona. Sportief directeur Merijn Zeeman moet het Grand Départ al missen vanwege een besmetting en ook Kruijswijk maakt zich zorgen, vertelt hij. “Je doet wat je kunt om jezelf te beschermen. Maar het gaat heel lastig zijn als de maatregelen om je heen minder zijn. Dat maakt je heel nerveus, zeker in aanloop naar de testen op de rustdagen.”

“We zijn er net als iedereen wel klaar mee. In het normale leven kun je ook als je positief bent gewoon door. Maar wij kunnen gewoon uit koers genomen worden. Dat maakt het een beetje balanceren wat je er wel aan doet en wat niet. Wij proberen zelf het maximale eraan te doen om ons buiten de koers vooral zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden.”