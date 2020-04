Steven Kruijswijk: “Drie grote rondes achter elkaar dit najaar is voor mij te veel” zondag 26 april 2020 om 12:30

Steven Kruijswijk hoopt dit najaar dit najaar twee van de drie grote rondes te kunnen rijden. Dat vertelt de nummer drie van de voorbije Tour in Q&A-sessie met AD, die werd gehouden tijdens een Zwift-sessie.

Team Jumbo-Visma wil de komende Tour aantreden met kopmannen Kruijswijk, Primoz Roglic en nieuwkomer Tom Dumoulin. De overstap van Dumoulin naar Jumbo-Visma was ook voor Kruijswijk een verrassing. “Het bericht kwam voor mij net als iedereen onverwacht. Ik had het idee dat hij nog lang vast lag bij zijn ploeg. Ik hoorde het net voor de Tour. Toen ik dat voor het eerst hoorde, moest ik dat even laten bezinken. Welke consequenties het zou hebben voor mij? Maar ik snap dat de ploeg het gedaan heeft. Het was een hele mooie kans om zo iemand binnen te halen.”

Uiteindelijk besloot Kruijswijk om zich er bij neer te leggen. “In het begin was het dubbel. Minder kans voor mij. Maar ik zag ook kansen dat we nu met gelijke wapens in de Tour Ineos konden bestrijden. Ik heb nagedacht over een vertrek, maar ik ben ook de nummer drie van de Tour. Laten we maar kijken wie van ons drie de eerste keer wint”, aldus een strijdvaardige Kruijswijk.

“Girowinst van Tom was zuur voor mij”

Een belangrijk moment in de carrière van Kruijswijk is de dag in 2016, dat hij met een val in de roze trui zijn kans op de eindzege in de Giro in rook ziet opgaan. Kruijswijk verwijt de latere eindwinnaar Nibali niet dat hij destijds doorreed. “Het was mijn eigen fout. Ik maak een stuurfout. Hij rook zijn kans en had daar groot gelijk in. Ik had hetzelfde gedaan. Het was geen moment om te wachten. Dan hoort dat erbij.”

Kruijswijk denk dat hij zonder die val de Giro had gewonnen. “Ik reed vervolgens met een gebroken voet en twee gebroken ribben nog best aardig. Dus ik denk dat ik een goede kans maakte ja”.

Dat Tom Dumoulin een jaar later de Giro won, was zuur voor de Brabander. “Dat was voor mij wel even slikken. Dan zie je hoe groot het is”, aldus Kruijswijk. “Ik denk dat niemand mij kwalijk neemt dat ik op dat moment een beetje de pest erin had. Toen besefte ik dat het heel mooi had kunnen zijn het jaar ervoor. Dat was op dat moment iets zwaarder dan mijn blijdschap voor Tom.”

Zijn derde plek in de Tour maakte vervolgens veel goed. “Ik heb daarna altijd laten zien dat ik het in me had. Maar het moest voor mij een keer de goede kant opvallen. Dat was die podiumplek. Dat is wel iets wat heel belangrijk in mijn carrière. Die maakte heel veel goed.”

Motivatie

Hij is blij dat er een nieuwe datum voor de Tour is vastgesteld. De nieuwe datum zorgt ervoor dat hij gemotiveerd blijft. “Als ze hadden gezegd: we zien wel, zou ik niet al te veel doen nu. Zie ook de Olympische Spelen. Voor heel veel sporters valt nu een doel weg. Wij kunnen ons nu focussen op augustus. Misschien kunnen we nog op hoogtestage. We moeten gewoon stap voor stap werken en hopen op verbetering. Dat zien we wel wat er gaat komen.”

Na de Tour volgt nog de Giro of de Vuelta. “Ik zou graag nog twee grote rondes doen, maar drie achter elkaar is te veel”, geeft hij aan. “Het zal vreemd worden om dit najaar nog te koersen. Ik heb er zin in. Laat ons in die 3-4 maanden tijd maar lekker veel inhalen.”